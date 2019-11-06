Машины разбросало в разные стороны, одна вылетела на пешеходный переход: ДТП в Ленинском районе

Скорая помощь и пожарная бригада приехали через несколько минут после аварии

ДТП в Ленинском районе Новосибирска произошло поздно вечером во вторник, 5 ноября. На пересечении улиц Станиславского и Плахотного, по данным паблика «АСТ-54», столкнулось несколько иномарок. От удара автомобили разбросало в разные стороны, а один из них вылетел на пешеходный переход.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.



— По предварительным данным, столкнулись две иномарки. Одна из них совершила наезд на пешехода. Точной информации по госпитализации пострадавшего нет, характер травм уточняется. Водители не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе полиции.