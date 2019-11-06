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Происшествия

Машины разбросало в разные стороны, одна вылетела на пешеходный переход: ДТП в Ленинском районе

При столкновении автомобилей пострадал пешеход

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Скорая помощь и пожарная бригада приехали через несколько минут после аварии

Скорая помощь и пожарная бригада приехали через несколько минут после аварии

ДТП в Ленинском районе Новосибирска произошло поздно вечером во вторник, 5 ноября. На пересечении улиц Станиславского и Плахотного, по данным паблика «АСТ-54», столкнулось несколько иномарок. От удара автомобили разбросало в разные стороны, а один из них вылетел на пешеходный переход. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— По предварительным данным, столкнулись две иномарки. Одна из них совершила наезд на пешехода. Точной информации по госпитализации пострадавшего нет, характер травм уточняется. Водители не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе полиции.

На место происшествия, по словам очевидцев, также приезжали медики скорой помощи.

— Скорая приехала буквально через 3 минуты. Затем на место прибыла пожарная машина, хотя никакого возгорания не было. В аварии пострадали две девушки: одну из них сразу же увезли на скорой, — рассказал читатель НГС.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
6 ноя 2019 в 01:25

водятлы совсем обнаглели.правильно выше пишут надо бетонные разделители ставить,чтобы пешеходов на тротуарах защищать.

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 01:23

опять прули!пора их запретить.

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 01:13

Всем пострадавшим пошли Всевышний здоровья!