При пожаре в пятиэтажке на Космонавтов погиб человек

Вечером 5 ноября в пятиэтажке на улице Космонавтов (станция Мочище, Новосибирский район) — загорелась квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали из горящего дома 10 человек.

— Пожарные выехали в 19:19, прибыли на место в 19:22. Горела комната площадью 18 квадратов, расположенная на втором этаже. Одна женщина эвакуирована с ожогами, мужчина задохнулся, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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