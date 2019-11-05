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Происшествия

При пожаре в пятиэтажке на Космонавтов погиб человек

Вспыхнула квартира на втором этаже

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На месте происшествия работали 13 спасателей

На месте происшествия работали 13 спасателей

Вечером 5 ноября в пятиэтажке на улице Космонавтов (станция Мочище, Новосибирский район) — загорелась квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали из горящего дома 10 человек. 

— Пожарные выехали в 19:19, прибыли на место в 19:22. Горела комната площадью 18 квадратов, расположенная на втором этаже. Одна женщина эвакуирована с ожогами, мужчина задохнулся, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Куда обращаться при пожаре, мы рассказывали в простой и удобной инструкции. Сохраните её на всякий случай.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 21:08

Курили?

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 21:04

Бухали?