Подняли цену в четыре раза: с аукциона продали участок с базой и складами на Воинской

За комплекс на аукционе боролись 9 участников, ещё трое так и не предложили свою цену. Победителем признали компанию «Квартал-Энерго», которая предложила 84,43 миллиона рублей — в 4 раза больше начальной стоимости. Компания обошла на торгах в частности крупных новосибирских застройщиков: ГК «Расцветай» (в аукционе участвовала компания «Герань», которая на 100% принадлежит владельцу группы Алексею Капустину), «Краснообск.Монтажспецстрой» и «Береговое».

Аукцион состоялся 1 ноября. За начальную цену в 19,23 миллиона рублей ДОМ.РФ выставило на торги три здания складов, здание конторы промышленной базы и захламлённый участок площадью 7,6 тысяч кв. м — самый дорогой лот, который оценили в 18,73 миллиона рублей.

АО «ДОМ.РФ» продало с торгов участок с промышленной базой на улице Воинской, 69 — вечером 5 ноября на официальном сайте агентства опубликовали протокол аукциона.

По данным «Контур.Фокус», компания «Квартал-Энерго» в равных долях принадлежит новосибирским предпринимателям Людмиле Франчук, Данилу Прудникову и Георгию Кучеренко. Корреспонденту НГС удалось связаться с Данилом Прудниковым, который подтвердил победу в торгах ДОМ.РФ.



— Участок компания приобрела, пока по планам комментировать не готов: сначала его надо выкупить до конца, через месяц, возможно, уже будут готовые планы, которые можно будет анонсировать, — заметил он.



Участок граничит с территорией строящегося жилого дома «Грибоедов» — в этом году возле него открыли сквер.



Участок на Воинской не первый, проданный агентством ДОМ.РФ этой осенью в Новосибирске: в сентябре ему удалось реализовать два долгостроя в Нижней Ельцовке и барак в микрорайоне Щ — цена на него взлетела до 50 миллионов.

