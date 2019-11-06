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Подняли цену в четыре раза: с аукциона продали участок с базой и складами на Воинской

За участок боролись девять компаний

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С молотка ушли три склада и здание конторы базы

С молотка ушли три склада и здание конторы базы

АО «ДОМ.РФ» продало с торгов участок с промышленной базой на улице Воинской, 69 — вечером 5 ноября на официальном сайте агентства опубликовали протокол аукциона.

Аукцион состоялся 1 ноября. За начальную цену в 19,23 миллиона рублей ДОМ.РФ выставило на торги три здания складов, здание конторы промышленной базы и захламлённый участок площадью 7,6 тысяч кв. м — самый дорогой лот, который оценили в 18,73 миллиона рублей.

За комплекс на аукционе боролись 9 участников, ещё трое так и не предложили свою цену. Победителем признали компанию «Квартал-Энерго», которая предложила 84,43 миллиона рублей — в 4 раза больше начальной стоимости. Компания обошла на торгах в частности крупных новосибирских застройщиков: ГК «Расцветай» (в аукционе участвовала компания «Герань», которая на 100% принадлежит владельцу группы Алексею Капустину), «Краснообск.Монтажспецстрой» и «Береговое».

Сейчас территория бывшей промбазы завалена мусором

Сейчас территория бывшей промбазы завалена мусором

По данным «Контур.Фокус», компания «Квартал-Энерго» в равных долях принадлежит новосибирским предпринимателям Людмиле Франчук, Данилу Прудникову и Георгию Кучеренко. Корреспонденту НГС удалось связаться с Данилом Прудниковым, который подтвердил победу в торгах ДОМ.РФ.

— Участок компания приобрела, пока по планам комментировать не готов: сначала его надо выкупить до конца, через месяц, возможно, уже будут готовые планы, которые можно будет анонсировать, — заметил он.

Участок граничит с территорией строящегося жилого дома «Грибоедов» — в этом году возле него открыли сквер.

Участок на Воинской не первый, проданный агентством ДОМ.РФ этой осенью в Новосибирске: в сентябре ему удалось реализовать два долгостроя в Нижней Ельцовке и барак в микрорайоне Щ — цена на него взлетела до 50 миллионов.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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6 ноя 2019 в 18:13

Сделают наимоднейшее общественное пространство с наимоднейшими лофтами в складах.

6 ноя 2019 в 18:05

Очередные 30-этажки вырастут

6 ноя 2019 в 17:56

Могу поспорить,что парка там не будет,а будут две свечки по 24 этажа...