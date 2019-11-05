Будут сужать в разных местах: в мэрии рассказали, когда закончится ремонт на Кедровой

Дорогу на участке от Краузе до Кубовой сузили накануне, 4 ноября

Мэрия Новосибирска рассказала, как долго на Кедровой рядом с Родниками будут сужать проезжую часть.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, с 4 ноября сужена проезжая часть ул. Кедровой, в связи с проведением второго этапа работ реконструкции ул. Кедровой по национальному проекту БКАД, — передали в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

При этом в департаменте уточнили, что временные ограничения проезжей части Кедровой на разных участках улицы планируются по май следующего года.