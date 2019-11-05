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Дороги и транспорт

Будут сужать в разных местах: в мэрии рассказали, когда закончится ремонт на Кедровой

Дорогу с Родников на одном из участков отгородили накануне — из-за этого там собираются пробки

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Дорогу на участке от Краузе до Кубовой сузили накануне, 4 ноября

Дорогу на участке от Краузе до Кубовой сузили накануне, 4 ноября

Мэрия Новосибирска рассказала, как долго на Кедровой рядом с Родниками будут сужать проезжую часть.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, с 4 ноября сужена проезжая часть ул. Кедровой, в связи с проведением второго этапа работ реконструкции ул. Кедровой по национальному проекту БКАД, — передали в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. 

При этом в департаменте уточнили, что временные ограничения проезжей части Кедровой на разных участках улицы планируются по май следующего года. 

— Работы на этом объекте будут завершены в сентябре 2020 года, — сообщили в департаменте.

Сужение дороги улицы Кедровой на участке от Краузе до Кубовой накануне заметили местные жители — рядом с местом работ на дороге собиралась пробка.

В конце сентября НГС рассказывал о ремонте трёх дорог в микрорайоне Родники и рядом с ним, в том числе и на Кедровой. Недавно одну из этих трёх дорог — на Мясниковой — открыли.

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КОММЕНТАРИИ (11)

5 ноя 2019 в 18:35

Почему так долго??? И почему опять делают в зимнее время? Всем известно что в таких условиях ремонта, через сезон от него ничего не останется

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5 ноя 2019 в 18:34

В очередной раз мэрия подтвердила свою беспомощность. Ну что им мешает всё по-людски организовать, а не ждать шквала гневных обращений от жителей?

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5 ноя 2019 в 18:33

В а мае 2020 года выяснится что ничего мэрия не успевает. Мэр будет лепить отмазки от том как же тяжело делать качественные дороги.