Будут сужать в разных местах: в мэрии рассказали, когда закончится ремонт на Кедровой

Мэрия Новосибирска рассказала, как долго на Кедровой рядом с Родниками будут сужать проезжую часть.
— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, с 4 ноября сужена проезжая часть ул. Кедровой, в связи с проведением второго этапа работ реконструкции ул. Кедровой по национальному проекту БКАД, — передали в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
При этом в департаменте уточнили, что временные ограничения проезжей части Кедровой на разных участках улицы планируются по май следующего года.
— Работы на этом объекте будут завершены в сентябре 2020 года, — сообщили в департаменте.
Сужение дороги улицы Кедровой на участке от Краузе до Кубовой накануне заметили местные жители — рядом с местом работ на дороге собиралась пробка.
В конце сентября НГС рассказывал о ремонте трёх дорог в микрорайоне Родники и рядом с ним, в том числе и на Кедровой. Недавно одну из этих трёх дорог — на Мясниковой — открыли.