Новосибирцы предложили властям убрать трамвай с Тульского моста

Депутаты решили выяснить, действительно ли движение на Тульском мосту нужно оптимизировать

Опрос про способы регулирования движения на Тульском мосту, от площади Сибиряков-Гвардейцев до Немировича-Данченко, появился на неофициальной странице городского департамента транспорта в социальной сети «ВКонтакте». Участников опроса попросили выбрать из нескольких вариантов: «убрать трамвай с этого участка», «сделать выделенную полосу и оставить рельсы, сделав их полосой движения», «не делать выделенную полосу, но изолировать рельсы от проезжей части», «оставить всё как есть».

Аналогичные предложения поступали от новосибирцев и депутатам.

— Да, были такие обращения. Мы решили изучить, есть ли вообще такая потребность, — объяснил депутат, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Речь шла про оптимизацию движения, о том, чтобы можно было ускорить движение по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону Немировича-Данченко.



По его словам, пока это лишь тема для дискуссии и нужно понять, действительно ли это проблема или просто инициатива некоторых горожан.



По информации ЦУГАЭТ, сейчас от площади Сибиряков-Гвардейцев до Немировича-Данченко ходят трамвайные маршруты № 18, № 15 .

Недавно эксперты в области транспорта рекомендовали мэрии Новосибирска пустить трамвай от станции метро «Берёзовая роща» по проспекту Дзержинского и сохранить линию от Волочаевской до «Золотой горки».