5 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт
Подробности

Новосибирцы предложили властям убрать трамвай с Тульского моста

Жители города считают, что это один из способов сократить пробки на мосту

Поделиться

363
6 Обсудить
Депутаты решили выяснить, действительно ли движение на Тульском мосту нужно оптимизировать

Депутаты решили выяснить, действительно ли движение на Тульском мосту нужно оптимизировать

Новосибирцы предложили депутатам способы избавиться от пробок на Тульском мосту — например убрать трамвай или сделать выделенную полосу.

Опрос про способы регулирования движения на Тульском мосту, от площади Сибиряков-Гвардейцев до Немировича-Данченко, появился на неофициальной странице городского департамента транспорта в социальной сети «ВКонтакте». Участников опроса попросили выбрать из нескольких вариантов: «убрать трамвай с этого участка», «сделать выделенную полосу и оставить рельсы, сделав их полосой движения», «не делать выделенную полосу, но изолировать рельсы от проезжей части», «оставить всё как есть».

Аналогичные предложения поступали от новосибирцев и депутатам.

— Да, были такие обращения. Мы решили изучить, есть ли вообще такая потребность, — объяснил депутат, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Речь шла про оптимизацию движения, о том, чтобы можно было ускорить движение по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону Немировича-Данченко.

По его словам, пока это лишь тема для дискуссии и нужно понять, действительно ли это проблема или просто инициатива некоторых горожан.

По информации ЦУГАЭТ, сейчас от площади Сибиряков-Гвардейцев до Немировича-Данченко ходят трамвайные маршруты № 18, № 15

Недавно эксперты в области транспорта рекомендовали мэрии Новосибирска пустить трамвай от станции метро «Берёзовая роща» по проспекту Дзержинского и сохранить линию от Волочаевской до «Золотой горки». 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

трамвайплощадь Сибиряков-Гвардейцев

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

5 ноя 2019 в 18:00

трамвай на тульском мосту - единственный способ хоть как то выбраться с затулинки и расточки без пробок.
наоборот, надо оградить трамвайные рельсы забором, чтобы на них в принципе не лезли машины и не создавали заторы.
особенно на тульском мосту.

5 ноя 2019 в 18:01

Если бы городские власти должным образом следили за состоянием дорог и организацией дорожного движения, то таких опросов не было бы вообще.

5 ноя 2019 в 18:00

Трамвай, конечно, убирать не будут. Но выделенную полосу сделают.