Власти назвали владельцев теплотрассы на Костычева, где женщина упала в яму с кипятком

— Это сети частные, принадлежат собственникам 23 домов. Дефект был на врезке именно в частный дом. В принципе, им готовы были помочь, но они собственноручно устранили дефект — поменяли два участка трубы на подачу и на обратную. На место выезжала комиссия в составе представителей мэрии, администрации Кировского района, теплоснабжающей компании СГК. Они проверили, всё посмотрели, оценили ситуацию, посмотрели, что жители всё собственными силами устранили и всё, — объяснил заместитель начальника департамента энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска Александр Белоусов.

В мэрии Новосибирска рассказали, кому принадлежат теплосети на улице Костычева, где на выходных женщина провалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы.

Белоусов подчеркнул, что ответственность за прорыв несут собственники домов.

— Они сделали [врезку] лет 20–30 назад, ещё в 90-е годы, и должны сами нести бремя своего имущества. [Таких сетей] довольно много, они периодически появляются. Жители сами эксплуатируют, пока дефектов больших не возникает, пока они совсем в ненадлежащее состояние не приходят. Тогда они начинают думать, кому бы эти сети передать и возложить на других ответственность, — уверен Белоусов.

Трагедия произошла в субботу вечером — у частного дома на улице Костычева прорвало трубу, а пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой. По словам её внучки, жительница Новосибирска просто не заметила ямы. Она получила ожог более 40% тела. Происшествием заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

Позже родственники пострадавшей женщины рассказали новые подробности трагедии. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что эта теплотрасса не стоит на балансе у СГК.