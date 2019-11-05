5 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Происшествия

Власти назвали владельцев теплотрассы на Костычева, где женщина упала в яму с кипятком

Дефект теплотрассы был на врезке в частный дом

Поделиться

2 269
44 Обсудить
Сети под домом принадлежат собственникам частных домов

Сети под домом принадлежат собственникам частных домов

В мэрии Новосибирска рассказали, кому принадлежат теплосети на улице Костычева, где на выходных женщина провалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы.

— Это сети частные, принадлежат собственникам 23 домов. Дефект был на врезке именно в частный дом. В принципе, им готовы были помочь, но они собственноручно устранили дефект — поменяли два участка трубы на подачу и на обратную. На место выезжала комиссия в составе представителей мэрии, администрации Кировского района, теплоснабжающей компании СГК. Они проверили, всё посмотрели, оценили ситуацию, посмотрели, что жители всё собственными силами устранили и всё, — объяснил заместитель начальника департамента энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска Александр Белоусов.

Белоусов подчеркнул, что ответственность за прорыв несут собственники домов.

— Они сделали [врезку] лет 20–30 назад, ещё в 90-е годы, и должны сами нести бремя своего имущества. [Таких сетей] довольно много, они периодически появляются. Жители сами эксплуатируют, пока дефектов больших не возникает, пока они совсем в ненадлежащее состояние не приходят. Тогда они начинают думать, кому бы эти сети передать и возложить на других ответственность, — уверен Белоусов.

Трагедия произошла в субботу вечером — у частного дома на улице Костычева прорвало трубу, а пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой. По словам её внучки, жительница Новосибирска просто не заметила ямы. Она получила ожог более 40% тела. Происшествием заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

Позже родственники пострадавшей женщины рассказали новые подробности трагедии. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что эта теплотрасса не стоит на балансе у СГК.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прорывпострадала пенсионерка

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (44)

5 ноя 2019 в 17:22

Администрация города должна следить за ВСЕМИ теплосетями города. За всеми. Никаких исключений и оправданий быть не может. Сколько людей ещё должны пострадать, чтоб мэр города это понял?

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 17:22

Как всегда отмазались бездельники... Не стыда не совести...

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 17:21

Ну ну, в мэрии придумали на кого вину переложить. Раз частные значит мэрия ответственности не несёт? Что за бред? Несёт ещё как!