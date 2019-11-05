5 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Мой дом

«Каменская вся как река»: из-за коммунальной аварии в центре Новосибирска затопило несколько перекрёстков

Холодной водой затопило улицу Каменскую

Поделиться

1 294
5 Обсудить
В «Горводоканале» заверили, что новосибирцев не станут отключать от воды

В «Горводоканале» заверили, что новосибирцев не станут отключать от воды

Днём 5 ноября в Центральном районе Новосибирска случилась коммунальная авария — водой затопило несколько перекрёстков.

Об аварии на улице Каменской рассказал в своём твиттере новосибирец Дмитрий Мишин.

— Это около 15:00 было. Сначала я пытался перейти улицу на перекрёстке Каменской, 32. Где «Бродячая собака». Но там было очень залито, и я пошёл до перекрёстка с Щетинкина. Там тоже все было в воде, и там не перейти. Я дошёл до Горького, там тоже все залито. Нашёл способ перепрыгнуть через эту лужу, но все равно ноги промочил. Каменская вся как река. Скорее всего, где-то прорвало трубу, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.

Рабочие «Горводоканала» уже приступили к ремонту колодца

Водой залило несколько перекрёстков

В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС рассказали, что улицы залило водой из-за аварии.

— У нас повреждение в колодце, на водопроводе диаметром 400 мм. Наши сотрудники сейчас там работают. Абонентов не отключали. Сейчас откачивают воду, будем смотреть, какие повреждения. Абоненты не пострадают. В зависимости от повреждения будет известен срок ремонта. Авария случилась на перекрёстке улиц Каменской и Депутатской, — рассказали корреспонденту НГС в «Горводоканале».

В конце сентября с Коммунального моста в Новосибирске полилась вода. Причиной стал водопровод, который находился внутри конструкции моста.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

коммунальная аварияпотоп

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Лунтик
5 ноя 2019 в 16:48

На заставке первого видео виден плакат "ХАОС". Вот это как нельзя лучше описывает ситуацию в городе Новосибирск.

Дож
5 ноя 2019 в 16:52

Сибирская Венеция.
То после дождя не перейти, то прорвет чего.

Гость
5 ноя 2019 в 16:49

21 век чо!