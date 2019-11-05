«Каменская вся как река»: из-за коммунальной аварии в центре Новосибирска затопило несколько перекрёстков

В «Горводоканале» заверили, что новосибирцев не станут отключать от воды

— Это около 15:00 было. Сначала я пытался перейти улицу на перекрёстке Каменской, 32. Где «Бродячая собака». Но там было очень залито, и я пошёл до перекрёстка с Щетинкина. Там тоже все было в воде, и там не перейти. Я дошёл до Горького, там тоже все залито. Нашёл способ перепрыгнуть через эту лужу, но все равно ноги промочил. Каменская вся как река. Скорее всего, где-то прорвало трубу, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.

В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС рассказали, что улицы залило водой из-за аварии.

— У нас повреждение в колодце, на водопроводе диаметром 400 мм. Наши сотрудники сейчас там работают. Абонентов не отключали. Сейчас откачивают воду, будем смотреть, какие повреждения. Абоненты не пострадают. В зависимости от повреждения будет известен срок ремонта. Авария случилась на перекрёстке улиц Каменской и Депутатской, — рассказали корреспонденту НГС в «Горводоканале».

В конце сентября с Коммунального моста в Новосибирске полилась вода. Причиной стал водопровод, который находился внутри конструкции моста.

