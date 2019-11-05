На Разъезде Иня построили чёрный гипермаркет с огромным сквером

Возле здания разбили сквер — по площади он больше, чем сквер на улице Орджоникидзе Фото: Дмитрий Ощепков

В Новосибирске на Разъезде Иня достроили чёрное здание гипермаркета сети «Быстроном», оно уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам коммерческого директора сети Тимофея Герасько, это будет самый современный гипермаркет сети. В нём будут собственная большая пекарня, колбасный цех, мясной цех полного цикла, производство готовых горячих и холодных блюд и кафетерий.



Гипермаркет «Быстроном» займёт около 7 тысяч кв.м на первом этаже здания на Первомайской, 57 Фото: Дмитрий Ощепков

Первый этаж с торговым залом занимает порядка 7 тысяч кв. м, в здании также есть антресольный офисный этаж и полуподземная парковка на 200 автомобилей. С парковки в торговый зал можно будет подняться на лифтах или травалаторах, внутри у входа в гипермаркет радиаторы дополнены лавочками.



Новый гипермаркет не похож на остальные здания «Быстронома»: концепцию с совершенно чёрным фасадом и сквером разработали в творческой архитектурной мастерской «Лантерна». На фасаде частые вертикальные полосы, которые скрывают стыки между панелями и со стороны делают стены похожими на вельветовое полотно.

— Чёрный цвет фасадов — это попытка отойти от кричащей ярмарочной пестроты сетевых супермаркетов. На мой взгляд, чёрный цвет — отличный фон для белого снега и сочной зелени. В качестве яркого оживляющего элемента фасадов мы использовали тёплый, практически ламповый свет из окон и проёмов автостоянки, — объяснил один из авторов проекта архитектор Дмитрий Ощепков.



Чтобы посетители лучше запомнили, где оставили машину, парковку разметили не только цветом и буквами, но и образами: помимо собаки, есть, например, лодка и паровоз — как отсылки к истории Первомайки Фото: Дмитрий Ощепков

Возле здания разбили освещённый мини-сквер с деревьями и кустами, для велосипедистов есть отдельная дорожка, которая ведёт к велопарковке.

— Фасад выходит на микрорайон Весенний, тем, кто пользуется электричками, будет удобно заходить в магазин по дороге. Мы рассчитываем, что он будет пользоваться спросом как у ближайших жителей, так и у тех, кто мимо нас проезжает по улице Первомайской в Первомайский район, Барышево, Кольцово — в этих микрорайонах у нас до сих пор магазинов не было, — рассказал Тимофей Герасько.

