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На Разъезде Иня построили чёрный гипермаркет с огромным сквером

В нём цветные парковки с картинками и тёплые лавочки

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Возле здания разбили сквер — по площади он больше, чем сквер на улице Орджоникидзе

Возле здания разбили сквер — по площади он больше, чем сквер на улице Орджоникидзе

В Новосибирске на Разъезде Иня достроили чёрное здание гипермаркета сети «Быстроном», оно уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. 

По словам коммерческого директора сети Тимофея Герасько, это будет самый современный гипермаркет сети. В нём будут собственная большая пекарня, колбасный цех, мясной цех полного цикла, производство готовых горячих и холодных блюд и кафетерий.

Гипермаркет «Быстроном» займёт около 7 тысяч кв.м на первом этаже здания на Первомайской, 57

Гипермаркет «Быстроном» займёт около 7 тысяч кв.м на первом этаже здания на Первомайской, 57

Первый этаж с торговым залом занимает порядка 7 тысяч кв. м, в здании также есть антресольный офисный этаж и полуподземная парковка на 200 автомобилей. С парковки в торговый зал можно будет подняться на лифтах или травалаторах, внутри у входа в гипермаркет радиаторы дополнены лавочками.

Новый гипермаркет не похож на остальные здания «Быстронома»: концепцию с совершенно чёрным фасадом и сквером разработали в творческой архитектурной мастерской «Лантерна». На фасаде частые вертикальные полосы, которые скрывают стыки между панелями и со стороны делают стены похожими на вельветовое полотно.

— Чёрный цвет фасадов — это попытка отойти от кричащей ярмарочной пестроты сетевых супермаркетов. На мой взгляд, чёрный цвет — отличный фон для белого снега и сочной зелени. В качестве яркого оживляющего элемента фасадов мы использовали тёплый, практически ламповый свет из окон и проёмов автостоянки, — объяснил один из авторов проекта архитектор Дмитрий Ощепков.

Чтобы посетители лучше запомнили, где оставили машину, парковку разметили не только цветом и буквами, но и образами: помимо собаки, есть, например, лодка и паровоз — как отсылки к истории Первомайки

Чтобы посетители лучше запомнили, где оставили машину, парковку разметили не только цветом и буквами, но и образами: помимо собаки, есть, например, лодка и паровоз — как отсылки к истории Первомайки

Возле здания разбили освещённый мини-сквер с деревьями и кустами, для велосипедистов есть отдельная дорожка, которая ведёт к велопарковке.

— Фасад выходит на микрорайон Весенний, тем, кто пользуется электричками, будет удобно заходить в магазин по дороге. Мы рассчитываем, что он будет пользоваться спросом как у ближайших жителей, так и у тех, кто мимо нас проезжает по улице Первомайской в Первомайский район, Барышево, Кольцово — в этих микрорайонах у нас до сих пор магазинов не было, — рассказал Тимофей Герасько.

Участок для строительства на крупной развязке компания Тимофея Герасько «РЕАЛ ЭСТЕЙТ» получила в аренду с торгов в мае 2017 года. Открытие нового «Быстронома» запланировано на 14 ноября — он составит конкуренцию гипермаркетам «Метро Кэш энд Керри» и «Лента», которые работают с двух других сторон развязки на Разъезде Иня.

В конце прошлой недели ИКЕА открыла обновлённое бистро — к нему сразу выстроилась очередь. А в августе НГС побывал на самом дешёвом городском рынке и нашёл там фрукты по 60 рублей за кило.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Вася
5 ноя 2019 в 16:23

Там столько много грязи и особенно сажи, что собственник магазина решил сделать его сразу чёрным и не ждать когда он потемнеет от сажи.

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 16:19

А я думал это новый комплекс ритуальных услуг строят. Цвет и форма уж больно специфические.

5 ноя 2019 в 16:18

И опять замотанная плёнкой вывеска. Позор для мэрии, которая не может сделать нормальные стандарты и требования к вывескам.