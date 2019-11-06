6 ноября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 63.25
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 63.25
eur 70.42

Все новости

Все новости
Криминал

Под Новосибирском экс-депутат пошёл под суд за попытку забрать деньги из бюджета

За 94 тысячи рублей Валерию Фоминцеву теперь грозит до шести лет лишения свободы

Поделиться

1 277
18 Обсудить
Валерия Фоминцева обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения

Валерия Фоминцева обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения

Прокуратура направила в суд дело о махинациях при благоустройстве пешеходной зоны в центре Колывани под Новосибирском. К мошенничеству, по версии следствия, причастен бывший депутат совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев.

С чего началось уголовное дело

Нарушения обнаружила прокуратура Колыванского района, когда проводила проверку по другому уголовному делу, в отношении руководителя компании «СК "Строитель"» — директора компании прокуратура подозревала в мошенничестве.

— В ходе расследования установлено, что в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда», администрацией Колывани и «СК "Строитель"» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа на улице Московской. Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения составила 7,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, как подчёркивают в ведомстве, контролировать работы должна была компания «Алмаз-Профи» — за это ей заплатили более 94 тысяч рублей. Однако во время работ компания «СК "Строитель"» не выполнила существенную часть работ и использовала более дешёвые материалы при строительстве, получив оплату в полном объёме.

При чем здесь депутат

После проверки стало ясно, что никто не контролировал работы. Все документы, свидетельствующие о надлежащем выполнении, сделали уже после окончания строительства. Их подписал председатель совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев. 

— С целью получения денежных средств за якобы оказанные услуги строительного контроля Валерий Фоминцев предоставил в администрацию Колывани документы. Однако получить из бюджета денежные средства в сумме 94 тысяч Фоминцев не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку указанные документы в 2018 году были изъяты следственными органами при производстве расследования по ранее возбужденному уголовному делу в отношении директора «СК "Строитель"» Мехдиева, — подчёркивают в прокуратуре.

Что грозит Фоминцеву

Теперь Фоминцева обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Сейчас дело направлено в Колыванский районный суд Новосибирской области.

Как уточнили в прокуратуре, сейчас Фоминцев находится под подпиской о невыезде. 

В приёмной администрации Вагайцевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области рассказали, что Фоминцев сейчас не является депутатом, председателем совета депутатов, так как был отстранён от занимаемой им должности.

Уголовное дело в отношении Мехдиева было возбуждено в октябре прошлого года. Его осудили в апреле 2019 года по статье «Мошенничество», а ущерб от его действий оценили более чем в 1,3 миллиона рублей. Тогда в прокуратуре замечали, что директору фирмы предъявляли иск с требованием возместить причинённый ущерб. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджеров группы компаний «ПТК-30» Антона и Владимира Коноваловых. Их подозревают в мошенничестве: по версии следствия, отец и сын продавали квартиры, которые были в залоге у банка.

У вас есть другие важные подробности этого дела? Свяжитесь с журналистом НГС по телефону 8 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мошенничестводепутат

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 10:38

Если хорошенько проверить всех, подчёркивая ВСЕХ депутатов разных уровней, то нашлось бы столько наворованных денег и нарушений, что отправив их всех на принудительные работы и направив деньги на благо России, страна получила бы удивительный экономический эффект.

6 ноя 2019 в 10:35

В очередной раз напоминаю! Такие маленькие суммы брать нельзя! За вами следят и сразу оформляют дело.
Отличный пациент для борьбы с воровством и коррупцией.

6 ноя 2019 в 10:37

Балбес... Надо было пол-ярда стырить - условкой бы отделался... Он что, судебную практику в инете не читате?