Под Новосибирском экс-депутат пошёл под суд за попытку забрать деньги из бюджета

Валерия Фоминцева обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения Фото: Александр Ощепков / НГС, nso.ru

Прокуратура направила в суд дело о махинациях при благоустройстве пешеходной зоны в центре Колывани под Новосибирском. К мошенничеству, по версии следствия, причастен бывший депутат совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев.

С чего началось уголовное дело Нарушения обнаружила прокуратура Колыванского района, когда проводила проверку по другому уголовному делу, в отношении руководителя компании «СК "Строитель"» — директора компании прокуратура подозревала в мошенничестве.

— В ходе расследования установлено, что в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда», администрацией Колывани и «СК "Строитель"» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа на улице Московской. Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения составила 7,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении прокуратуры. При этом, как подчёркивают в ведомстве, контролировать работы должна была компания «Алмаз-Профи» — за это ей заплатили более 94 тысяч рублей. Однако во время работ компания «СК "Строитель"» не выполнила существенную часть работ и использовала более дешёвые материалы при строительстве, получив оплату в полном объёме. При чем здесь депутат После проверки стало ясно, что никто не контролировал работы. Все документы, свидетельствующие о надлежащем выполнении, сделали уже после окончания строительства. Их подписал председатель совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев.

— С целью получения денежных средств за якобы оказанные услуги строительного контроля Валерий Фоминцев предоставил в администрацию Колывани документы. Однако получить из бюджета денежные средства в сумме 94 тысяч Фоминцев не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку указанные документы в 2018 году были изъяты следственными органами при производстве расследования по ранее возбужденному уголовному делу в отношении директора «СК "Строитель"» Мехдиева, — подчёркивают в прокуратуре. Что грозит Фоминцеву Теперь Фоминцева обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Сейчас дело направлено в Колыванский районный суд Новосибирской области. Как уточнили в прокуратуре, сейчас Фоминцев находится под подпиской о невыезде. В приёмной администрации Вагайцевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области рассказали, что Фоминцев сейчас не является депутатом, председателем совета депутатов, так как был отстранён от занимаемой им должности.