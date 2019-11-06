Под Новосибирском экс-депутат пошёл под суд за попытку забрать деньги из бюджета

Прокуратура направила в суд дело о махинациях при благоустройстве пешеходной зоны в центре Колывани под Новосибирском. К мошенничеству, по версии следствия, причастен бывший депутат совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев.
С чего началось уголовное дело
Нарушения обнаружила прокуратура Колыванского района, когда проводила проверку по другому уголовному делу, в отношении руководителя компании «СК "Строитель"» — директора компании прокуратура подозревала в мошенничестве.
— В ходе расследования установлено, что в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда», администрацией Колывани и «СК "Строитель"» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа на улице Московской. Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения составила 7,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.
При этом, как подчёркивают в ведомстве, контролировать работы должна была компания «Алмаз-Профи» — за это ей заплатили более 94 тысяч рублей. Однако во время работ компания «СК "Строитель"» не выполнила существенную часть работ и использовала более дешёвые материалы при строительстве, получив оплату в полном объёме.
При чем здесь депутат
После проверки стало ясно, что никто не контролировал работы. Все документы, свидетельствующие о надлежащем выполнении, сделали уже после окончания строительства. Их подписал председатель совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерий Фоминцев.
— С целью получения денежных средств за якобы оказанные услуги строительного контроля Валерий Фоминцев предоставил в администрацию Колывани документы. Однако получить из бюджета денежные средства в сумме 94 тысяч Фоминцев не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку указанные документы в 2018 году были изъяты следственными органами при производстве расследования по ранее возбужденному уголовному делу в отношении директора «СК "Строитель"» Мехдиева, — подчёркивают в прокуратуре.
Что грозит Фоминцеву
Теперь Фоминцева обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Сейчас дело направлено в Колыванский районный суд Новосибирской области.
Как уточнили в прокуратуре, сейчас Фоминцев находится под подпиской о невыезде.
В приёмной администрации Вагайцевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области рассказали, что Фоминцев сейчас не является депутатом, председателем совета депутатов, так как был отстранён от занимаемой им должности.
Уголовное дело в отношении Мехдиева было возбуждено в октябре прошлого года. Его осудили в апреле 2019 года по статье «Мошенничество», а ущерб от его действий оценили более чем в 1,3 миллиона рублей. Тогда в прокуратуре замечали, что директору фирмы предъявляли иск с требованием возместить причинённый ущерб.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджеров группы компаний «ПТК-30» Антона и Владимира Коноваловых. Их подозревают в мошенничестве: по версии следствия, отец и сын продавали квартиры, которые были в залоге у банка.
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