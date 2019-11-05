В Новосибирске начали судить подростка за убийство бабушки из жалости

Из-за того, что подросток ещё не достиг совершеннолетия, суд идёт в закрытом режиме

Суд идёт в закрытом режиме, сегодня состоялось первое заседание. На нём, по данным прокуратуры района, огласили обвинительное заключение и выяснили позицию подсудимого.

Кировский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело 17-летнего подростка, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства.

Также, по её словам, на сегодняшнем заседании допросили сына убитой женщины, который проходит по уголовному делу как потерпевшая сторона. Он приходится отцом подсудимому, но при этом лишён родительских прав, поэтому подросток был под опекой бабушки.

— На следующее судебное заседание будут вызваны свидетели — будем допрашивать их по обстоятельствам дела, — добавила гособвинитель.

Как сообщали ранее в прокуратуре Кировского района, убийство случилось на улице Чигорина недалеко от Бугринского моста.



— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил её убить, — рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.



По информации облпрокуратуры, подросток не меньше четырёх раз ударил бабушку «твёрдым тупым предметом» и не меньше 21 раза — ножом в жизненно важные органы. После этого подросток сбежал и попытался покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту, но в итоге его спасли. В итоге молодой человек пошёл под суд за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).