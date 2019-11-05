Новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала за две недели до премьеры

Новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала «Аббатство Даунтон» за две недели до премьеры: Центр культуры и отдыха «Победа» делает предпремьерный показ 6 ноября, а сама премьера в России назначена на 21 ноября.



На этот сеанс было 313 билетов в большом зале — их раскупили все. Фильм будет показываться на языке оригинала. На сеанс уже не осталось билетов, потому что многие не хотят ждать 21 ноября, когда фильм выйдет в широкий прокат.

— «Аббатство Даунтон» — культовый сериал, который за шесть сезонов приобрёл мировую популярность, завоевал многочисленные награды, только одна премия «Эмми» номинировала его 69 раз. В 2011 году он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший высокую оценку критиков. Мы думаем, что за четыре года после окончания сериала зрители соскучились по любимым героям, по атмосфере, по ярким историям. К тому же приятно, что в фильме снялись все актёры, игравшие в сериале, — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра культуры и отдыха «Победа» Екатерина Шевченко.