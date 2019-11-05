5 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Культура
Подробности

Новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала за две недели до премьеры

На предпремьерный показ продано 313 билетов

Поделиться

2 519
7 Обсудить
В центре сюжета — визит короля Великобритании Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире

В центре сюжета — визит короля Великобритании Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире

Новосибирцы раскупили билеты на фильм-продолжение известного сериала «Аббатство Даунтон» за две недели до премьеры: Центр культуры и отдыха «Победа» делает предпремьерный показ 6 ноября, а сама премьера в России назначена на 21 ноября.

На этот сеанс было 313 билетов в большом зале — их раскупили все. Фильм будет показываться на языке оригинала. На сеанс уже не осталось билетов, потому что многие не хотят ждать 21 ноября, когда фильм выйдет в широкий прокат.

— «Аббатство Даунтон» — культовый сериал, который за шесть сезонов приобрёл мировую популярность, завоевал многочисленные награды, только одна премия «Эмми» номинировала его 69 раз. В 2011 году он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший высокую оценку критиков. Мы думаем, что за четыре года после окончания сериала зрители соскучились по любимым героям, по атмосфере, по ярким историям. К тому же приятно, что в фильме снялись все актёры, игравшие в сериале, — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра культуры и отдыха «Победа» Екатерина Шевченко.

«Аббатство Даунтон» — это британский исторический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом, премьера которого состоялась в 2010 году. Действие сериала происходит с 1912 по 1926 год в вымышленном загородном поместье аббатство Даунтон, расположенном в Йоркшире (Англия). Одноимённый фильм стал продолжением этого сериала.

На завтрашний предпремьерный показ билетов нет, а сама премьера фильма в России состоится 21 ноября

На завтрашний предпремьерный показ билетов нет, а сама премьера фильма в России состоится 21 ноября

В октябре 2019 года новосибирцы раскупили билеты на все вечерние сеансы нового фильма о суперзлодее.

Ждёте премьеру фильма?

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    кинотеатрфильмпредпоказпремьерасериалкинотеатр Победа

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 1
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    5 ноя 2019 в 16:42

    Лучше посмотреть фильм... Путь:во все тяжкие... Продолжение сериала... Во все тяжкие... чем какую то хрень...

    5 ноя 2019 в 16:36

    Скучнее наверно и придумать нельзя про всю эту аристократическую муть...

    Фото пользователя
    5 ноя 2019 в 16:31

    Кто все эти люди, которые ходят на такую фигню? То ли дело фильм "Назови меня своим именем"!