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Осень

К Новосибирску снова идёт снег: синоптики рассказали, когда изменится погода

На фоне потепления в город вернутся осадки

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В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске ожидаются мокрый снег с дождём и ветер с порывами до 19 метров в секунду

В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске ожидаются мокрый снег с дождём и ветер с порывами до 19 метров в секунду

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев на этой рабочей неделе: на фоне потепления в город вернётся снегопад.

— Ждём, что будет сейчас процесс зонального характера, то есть воздушные массы будут идти из районов Атлантики через европейскую Россию на Средний Урал и Западную Сибирь, и в этом процессе будут перемещаться атмосферные волны, циклонические возмущения с запада на восток. Принесут с собой они снова облачность, осадки в виде снега, дождя, порывистые ветры, особенно 8 ноября мы ждём усиление ветра до 17–22 метров в секунду, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

При этом, по его данным, в течение ближайших трёх суток температура в Новосибирской области будет постепенно расти. В среду, 6 ноября, ночью ожидается –3…–8 градусов, местами по области возможны морозы до –13, днём воздух прогреется лишь до 0. В четверг, 7 ноября, ночью в регионе будет –1…–6 градусов, днём синоптики прогнозируют +1…+6. К пятнице, 8 ноября, ночная температура в области повысится уже до –4…+1 градуса, а дневная — до +2…+7.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, 6 ноября ночью будет –3…–5 градусов, в пригороде до –8, днём ожидается +1…+3 градуса. Осадков в эти сутки синоптики не прогнозируют, при этом порывы западного ветра местами по городу могут достигать 13 метров в секунду. 

В четверг, 7 ноября, в городе также будет преимущественно без осадков, но порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ночная температура будет на уровне –2…–4 градусов, дневная — на уровне +2…+4. 

В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске ночью будет от –1 до +1 градуса, днём потеплеет до +3…+5. При этом в городе ожидается мокрый снег, днём он может перейти в дождь. Юго-западный ветер в порывах будет достигать 19 метров в секунду.

На прошлой неделе в Новосибирске второй раз за год зацвела жимолость, а на кустах сирени снова начали распускаться листья — эксперты считают, что это не опасно для растений.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (4)

5 ноя 2019 в 14:23

Снега дайте! Зиму в студию! Ну сколько можно ждать?!

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 14:21

Ну слава богу. А то Сибирь без снега, это как НГС без скандала.

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 14:20

А снег идёт а снег идёт... Автоведроводителям лещеков бьёт и бьёт...