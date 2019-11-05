К Новосибирску снова идёт снег: синоптики рассказали, когда изменится погода

В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске ожидаются мокрый снег с дождём и ветер с порывами до 19 метров в секунду

— Ждём, что будет сейчас процесс зонального характера, то есть воздушные массы будут идти из районов Атлантики через европейскую Россию на Средний Урал и Западную Сибирь, и в этом процессе будут перемещаться атмосферные волны, циклонические возмущения с запада на восток. Принесут с собой они снова облачность, осадки в виде снега, дождя, порывистые ветры, особенно 8 ноября мы ждём усиление ветра до 17–22 метров в секунду, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев на этой рабочей неделе: на фоне потепления в город вернётся снегопад.

При этом, по его данным, в течение ближайших трёх суток температура в Новосибирской области будет постепенно расти. В среду, 6 ноября, ночью ожидается –3…–8 градусов, местами по области возможны морозы до –13, днём воздух прогреется лишь до 0. В четверг, 7 ноября, ночью в регионе будет –1…–6 градусов, днём синоптики прогнозируют +1…+6. К пятнице, 8 ноября, ночная температура в области повысится уже до –4…+1 градуса, а дневная — до +2…+7.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, 6 ноября ночью будет –3…–5 градусов, в пригороде до –8, днём ожидается +1…+3 градуса. Осадков в эти сутки синоптики не прогнозируют, при этом порывы западного ветра местами по городу могут достигать 13 метров в секунду.

В четверг, 7 ноября, в городе также будет преимущественно без осадков, но порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ночная температура будет на уровне –2…–4 градусов, дневная — на уровне +2…+4.

В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске ночью будет от –1 до +1 градуса, днём потеплеет до +3…+5. При этом в городе ожидается мокрый снег, днём он может перейти в дождь. Юго-западный ветер в порывах будет достигать 19 метров в секунду.