Скандал в НГУ из-за мемов: за что хотят отчислить студентов и на какие шутки обиделись в деканате

Вечером 5 ноября в деканате физфака пройдёт очередное собрание со студентами Фото: Юлия Шипицина / НГС

Первокурсники физического факультета НГУ создали во «ВКонтакте» паблик «Мемы от южанина», где публиковали шутки и мемы о преподавателях и одном из студентов. Вскоре о паблике узнали в деканате физфака и 31 октября провели собрание в большой физической аудитории. Декан Александр Бондарь счёл мемы оскорбительными, заявил, что подобные паблики нарушают правила университета и пригрозил наказанием вплоть до отчисления из НГУ.

Реакция деканата — Моё внимание обратили на то, что во «ВКонтакте» образована группа, на которую подписались более 130 студентов физфака НГУ. Эта группа была открытая, её можно было найти в поисковике. То, что я увидел там, — мемы про преподавателей первого курса. Эти мемы сопряжены оскорбительными надписями, комментариями с использованием ненормативной лексики и фотографиями преподавателей. Я обратил внимание, что они противоречат правилам университета, гражданскому кодексу РФ. Это квалифицируется как нарушение и наказывается дисциплинарным взысканием — замечанием, выговором или отчислением. Решение принимает ректор, я не могу решать, могу только предоставить ректору своё мнение. Второе обстоятельство, которое мне кажется очень важным, — это то, что в паблике практиковался кибербуллинг. Он был направлен на одного из однокурсников. Это явление я считаю позорным и недопустимым в стенах Новосибирского государственного университета, — рассказал корреспонденту НГС Александр Бондарь, декан физфака.

Что говорят студенты в свою защиту Студенты других курсов и факультетов встали на защиту первокурсников физфака: они создали ещё одну, теперь уже закрытую группу «мемы 220б», собрали мнения очевидцев и опубликовали всю хронологию конфликта. В частности, там они объясняют, как появился мем про студента: «Некий студент проводит стрим (прямой эфир в соцсетях), на заднем плане которого находится другой, мирно ботающий студент. Из скриншота со стрима был сделан мем: "Два типа людей". Ботающий студент попросил удалить мем. Мем был удалён и перезалит с замазанным лицом. По этому поводу публикуется несколько мемов в течение трех следующих дней без лица студента. Новых жалоб от него не было», — пишут администраторы «мемы 220б». В закрытой группе также есть частичная аудиозапись собрания. Александр Бондарь считает, что решение о том, какие посты публиковать, принимали администраторы группы, поэтому они также должны понести ответственность. На собрании декан спросил, кто вёл паблик, а также вызвал в деканат студентов, которые активно участвовали в розыгрышах призов паблика (лапши быстрого приготовления «Доширак») и репостили мемы — их заставили написать объяснительные.

Один из мемов, который был опубликован в паблике первокурсников Фото: «мемы 220б» / vk.com

«Допрашивали по одному» Студент физфака анонимно рассказал корреспонденту НГС, что после общего собрания обвиняемых вызвали в деканат, где с каждым поговорили лично.

— Потом назначали заседание деканата в 17 часов того же дня. Заседание началось в 19 часов. На заседание уже по одному звали, допрашивали. Обвинения уже совсем другие были. После заседания отпустили, сказали админу принести новую объяснительную на следующий день, но по совету профсоюза он ничего не понес, — рассказал студент. В этот вторник, 5 ноября, в деканате вновь должно пройти собрание со студентами. Александр Бондарь рассказал, что знает автора мема про студента, но считает, что он должен сознаться сам. — Один студент на собрании встал и честно признался, что он администратор. Другой признался, что он редактор. Я расцениваю это как мужественный поступок, я никого не вытаскивал за руку. Считаю это очень правильным. Но теперь ситуация такая, что нужно ждать, пока не объявится автор или авторы кибербуллинга. Я знаю, кто автор, я жду, когда он сознается. Если признание вины будет искренним и глубоким, если человек действительно признает, что это ошибка, что на первом курсе заигрались, а такое бывает, то мы применим более мягкое взыскание. Отчисление — это крайняя мера, — добавил Александр Бондарь.



Студенты других факультетов считают, что деканат физфака слишком серьёзно расценил шутки первокурсников — в том числе они рассказали корреспонденту НГС, что намерены прийти на собрание и выразить поддержку, а также лично выслушать версию деканата.

Стоит ли наказывать первокурсников за мемы?