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Скандал в НГУ из-за мемов: за что хотят отчислить студентов и на какие шутки обиделись в деканате

Первокурсники делали мемы в соцсетях про преподавателей и однокурсников. Теперь им грозит отчисление

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<div class="_3_bl"><div class="_5w1r _3_om _5wdf"><div class="_4gx_"><div class="_1aa6"><div class="">Вечером 5 ноября в деканате физфака пройдёт очередное собрание со студентами</div></div></div></div></div>

Вечером 5 ноября в деканате физфака пройдёт очередное собрание со студентами

Первокурсники физического факультета НГУ создали во «ВКонтакте» паблик «Мемы от южанина», где публиковали шутки и мемы о преподавателях и одном из студентов. Вскоре о паблике узнали в деканате физфака и 31 октября провели собрание в большой физической аудитории. Декан Александр Бондарь счёл мемы оскорбительными, заявил, что подобные паблики нарушают правила университета и пригрозил наказанием вплоть до отчисления из НГУ.

Реакция деканата

— Моё внимание обратили на то, что во «ВКонтакте» образована группа, на которую подписались более 130 студентов физфака НГУ. Эта группа была открытая, её можно было найти в поисковике. То, что я увидел там, — мемы про преподавателей первого курса. Эти мемы сопряжены оскорбительными надписями, комментариями с использованием ненормативной лексики и фотографиями преподавателей. Я обратил внимание, что они противоречат правилам университета, гражданскому кодексу РФ. Это квалифицируется как нарушение и наказывается дисциплинарным взысканием — замечанием, выговором или отчислением. Решение принимает ректор, я не могу решать, могу только предоставить ректору своё мнение. Второе обстоятельство, которое мне кажется очень важным, — это то, что в паблике практиковался кибербуллинг. Он был направлен на одного из однокурсников. Это явление я считаю позорным и недопустимым в стенах Новосибирского государственного университета, — рассказал корреспонденту НГС Александр Бондарь, декан физфака.

Что говорят студенты в свою защиту

Студенты других курсов и факультетов встали на защиту первокурсников физфака: они создали ещё одну, теперь уже закрытую группу «мемы 220б», собрали мнения очевидцев и опубликовали всю хронологию конфликта. В частности, там они объясняют, как появился мем про студента:

«Некий студент проводит стрим (прямой эфир в соцсетях), на заднем плане которого находится другой, мирно ботающий студент. Из скриншота со стрима был сделан мем: "Два типа людей". Ботающий студент попросил удалить мем. Мем был удалён и перезалит с замазанным лицом. По этому поводу публикуется несколько мемов в течение трех следующих дней без лица студента. Новых жалоб от него не было», — пишут администраторы «мемы 220б». В закрытой группе также есть частичная аудиозапись собрания.

Александр Бондарь считает, что решение о том, какие посты публиковать, принимали администраторы группы, поэтому они также должны понести ответственность. На собрании декан спросил, кто вёл паблик, а также вызвал в деканат студентов, которые активно участвовали в розыгрышах призов паблика (лапши быстрого приготовления «Доширак») и репостили мемы — их заставили написать объяснительные.

Один из мемов, который был опубликован в паблике первокурсников

Один из мемов, который был опубликован в паблике первокурсников

«Допрашивали по одному»

Студент физфака анонимно рассказал корреспонденту НГС, что после общего собрания обвиняемых вызвали в деканат, где с каждым поговорили лично.

— Потом назначали заседание деканата в 17 часов того же дня. Заседание началось в 19 часов. На заседание уже по одному звали, допрашивали. Обвинения уже совсем другие были. После заседания отпустили, сказали админу принести новую объяснительную на следующий день, но по совету профсоюза он ничего не понес, — рассказал студент.

В этот вторник, 5 ноября, в деканате вновь должно пройти собрание со студентами. Александр Бондарь рассказал, что знает автора мема про студента, но считает, что он должен сознаться сам.

— Один студент на собрании встал и честно признался, что он администратор. Другой признался, что он редактор. Я расцениваю это как мужественный поступок, я никого не вытаскивал за руку. Считаю это очень правильным. Но теперь ситуация такая, что нужно ждать, пока не объявится автор или авторы кибербуллинга. Я знаю, кто автор, я жду, когда он сознается. Если признание вины будет искренним и глубоким, если человек действительно признает, что это ошибка, что на первом курсе заигрались, а такое бывает, то мы применим более мягкое взыскание. Отчисление — это крайняя мера, — добавил Александр Бондарь.

Студенты других факультетов считают, что деканат физфака слишком серьёзно расценил шутки первокурсников — в том числе они рассказали корреспонденту НГС, что намерены прийти на собрание и выразить поддержку, а также лично выслушать версию деканата.

Стоит ли наказывать первокурсников за мемы?

    Шутки и розыгрыши уже не первый раз становятся поводом для конфликта. Два года назад прокуратура начала проверку из-за шуточного видео студентов юрфака — тогда студенты инсценировали ограбление.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    5 ноя 2019 в 15:39

    Физики в НГУ - умные, отобранные студенты. Нельзя их отчислять. Физики во все времена любили шутить, шалить,язык показывали. Эйнштейн и Ландау - известные примеры шалунов-физиков

    5 ноя 2019 в 15:33

    НГУ постепенно превращается в промывалку мозгов от партии ЕР. Старые пукальщики докопались до молодых, веселых и активных.

    5 ноя 2019 в 15:34

    Какой университет? Этим недорослям в детский сад нужно. Надеюсь, что накажут по всей строгости.