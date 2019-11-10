«Стандарты красоты портят нам жизнь»: мнение о том, как перестать брить подмышки и принять своё тело

Сегодня многие девушки в погоне за красивой фигурой сидят на диетах и активно занимаются в спортзале. Но это нужно не всем Фото: Сергей Яковлев

Фем-активистка и сторонница бодипозитива Мария Вершинина рассказывает в своей колонке, почему важно принять себя такой, какая ты есть, и зачем находиться в мире со своим родным телом.

В мире, полном глобальных проблем, совершенно странными кажутся мысли о том, как выглядит моё тело в этом платье, не осталось ли волос на ногах и что подумают люди о появившемся на носу прыще. Тем не менее вопрос о внешности стоит остро, особенно у девушек.

Стандарты и «нормы», навязанные обществом, портят жизнь миллионам людей. У мужчин — как минимум отсутствие пивного животика, у женщины — даже перечислять не хочется. Ведь если не соответствовать — что люди подумают? Спойлер: окружающие слишком зациклены на себе. Подумают и забудут.



По-моему, это ключевая составляющая в пути к принятию себя. Мы слишком много думаем не о том и не о тех. Хотя совершенно понятно, почему эти мысли появляются. Нас практически с детства учат, что толстый человек — ленивый человек, девушка должна брить всё, что ниже головы, да и вообще, красивые люди ещё из сказок воспринимаются нами как абсолютное добро. Красивый — равно хороший. Только красота — штука субъективная, а модельные стандарты — маркетинговый ход. Но он работает отлично: бесчисленное множество косметических средств, шугаринг, эпиляция, депиляция, диеты, таблетки, операции. Дорого, зачастую болезненно и не особо эффективно. Волосы снова начнут расти, вес вернется, плюсом ко всему проблемы со здоровьем, с психологическим уж точно.



В погоне за «идеалом» мы думаем о ком угодно, кроме себя. Стоит ли соответствие стандартам потраченного времени, нервов, слёз, денег? Мария Вершинина

Когда-то ресурсы заканчиваются, мы начинаем чувствовать себя несчастными, потому что идеал так и не достигнут, да и что такое идеал? Один говорит похудеть в талии, другой — в бедрах, а кому-то хочется, чтобы формы «поаппетитней». Всем не угодить. И здесь стоит остановиться и подумать: почему нельзя оставить всё как есть и жить счастливо?



Есть замечательное движение — бодипозитив. Оно про принятие любых тел. Толстых, худых, с волосами и без, с акне, родимыми пятнами, болезнями и т. д. Главный смысл в том, что любой человек может выглядеть так, как он хочет, и ничто в его теле не может быть поводом для травли, критики, оскорблений, унижений или насилия. Любой человек, и вы тоже.

Мой рост — 145 см в 20 лет, он не меняется с седьмого класса. У меня неровные пальцы на ногах и руках, горбинка на носу, фигура далека от модельных стандартов. И да, я худела, не носила открытую обувь, само собой, брила волосы, замазывала синяки под глазами, тренировалась через боль и слезы, чтобы уменьшить бедра. Если вы когда-нибудь резали ноги бритвой или сидели на одной воде три дня подряд, то знаете, что я чувствовала. Если нет, то кратко: ничего хорошего. Вес уходил, но возвращался через пару месяцев вместе с животом, боками и бедрами. Волосы росли и врастали, порезы заживали и появлялись снова. Я плакала и буквально ненавидела себя. Казалось, что я слабая, безвольная и не могу быть счастливой, пока не стану худой, не избавлюсь от волос, прыщей, подглазников. Если бы кто-то в мои 14 лет сказал, как сильно я ошибаюсь.



Мне говорили о том, что нужно похудеть, ведь живот в юбке видно, на меня косо смотрели люди из-за волос на ногах, даже отец как-то сказал: «Ты что, не бреешь подмышки? Девочка должна брить подмышки». А кому она должна? После этого вопросы исчезли. И да, я не брею волосы, ем, когда хочу и что хочу, не трачу время на то, чтобы замазать вечные круги под глазами. И я чертовски счастлива.



Принять себя — это прекратить слушать окружающих и начать слушать себя Мария Вершинина

Заботиться о физическом и ментальном здоровье. Отказаться от вещей и действий, которые делают вас несчастными.

В том, что касается вашего тела, никто никому и ничего не должен. Даже если дело в здоровье. Ни друзья, ни родственники, ни тем более незнакомцы не должны критиковать то, что им не принадлежит. «Ты поправилась, жир — причина проблем со здоровьем». Подобные фразы подаются под видом «я о тебе беспокоюсь». Но на деле это проникновение в личное пространство, нарушение границ и непрошенные советы. Ваше тело — ваше дело. Чужое тело — не ваше дело.



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