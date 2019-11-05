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На Родниках открыли новую 4-полосную дорогу

На участке улицы Мясниковой за полтора месяца уложили новый асфальт и нанесли разметку

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На Родниках построена новая широкая дорога

На Родниках построена новая широкая дорога

В новосибирском микрорайоне Родники открыли движение по новой 4-полосной дороге на улице Мясниковой. Участок длиной около 450 метров начали строить в середине сентября и предполагалось, что дорогу сдадут только в следующем году, однако неожиданно власти завершили стройку всего за 1,5 месяца. 

Новый участок улицы Мясниковой (отмечен зеленым цветом)

Новый участок улицы Мясниковой (отмечен зеленым цветом)

На новой дороге нанесена разметка, обустроены пешеходные переходы, сделаны тротуары. Участок позволяет жителям окрестных домов быстрее добираться до выездов из микрорайона Родники, что уменьшает внутренние заторы. 

— Теперь до «Ленты» удобней ездить стало. В темное время освещения ещё нет, фонари не подключили, — рассказал читатель НГС и местный житель Иван.

Оставшийся участок дороги по улице Мясниковой, который был построен ранее, власти намерены реконструировать в следующем году — сейчас там только две полосы движения и серьезные дефекты в дорожном покрытии. Всего на работы по улице Мясниковой в городском бюджете заложено 79 миллионов рублей. 

Строительство другой дороги на Родниках, которая должна облегчить выезд с района, до сих пор не завершено — власти планировали соединить улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд к 15 октября, но движение так и не открыто. 

Также неожиданно под конец сезона начались дорожные работы на улице Кедровой (еще одна дорога на Родники). Рабочие сузили проезжую часть, выставив бетонные блоки, что привело к возникновению новых пробок

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КОММЕНТАРИИ (6)

Житель центра
5 ноя 2019 в 15:49

Это не спасёт родниковских автоведроводителей от стояния в пробках на грязных, ржавых ВЁДРАХ. Автоведроводители обожают стоять в пробках и приговаривать "за на СВОЁМ"

5 ноя 2019 в 15:48

Да вы хоть сколько дорог внутри микрорайона сделайте, но если из него один-два выезда, то ничего хорошего не будет.

Собственно
5 ноя 2019 в 15:43

Местечковое событие уровня Мухосанска