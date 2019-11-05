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Происшествия

Новосибирец упал с четвёртого этажа дома напротив цирка

Он остался лежать на техническом выступе, на помощь ему пришли спасатели

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Спасатели наложили пострадавшему шины на ноги и сняли его с выступа дома

Спасатели наложили пострадавшему шины на ноги и сняли его с выступа дома

Вечером 4 ноября в Новосибирске мужчина упал с четвёртого этажа дома на улице Челюскинцев.

Инцидент произошёл напротив цирка — о случившемся в 19:41 в Муниципальную аварийно-спасательную службу сообщила жена пострадавшего, рассказали в МАСС.

Как выяснили приехавшие на место спасатели, 45-летний мужчина упал с балкона 4-го этажа на технический выступ дома. В общей сложности пострадавший пролетел не меньше трёх метров. При падении он получил травмы ног и идти сам уже не мог.

— Спасатели МАСС с помощью раздвижной трёхколенной лестницы поднялись к мужчине на крышу выступа. Рядом находились пожарная лестница и окно. Оперативно была найдена консьержка, которая открыла окно для эвакуации мужчины, — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В МАСС уточнили, что спасатели осмотрели мужчину и оказали ему первую помощь.

— На обе ноги мужчины были наложены шины, после чего на эвакуационных ковшовых носилках мужчина был эвакуирован с крыши внутрь здания и транспортирован до автомобиля скорой медицинской помощи, — сообщили спасатели.

Несколько месяцев назад новосибирские спасатели и пожарные также помогли промышленному альпинисту, который запутался в верёвках и повис на уровне 9-го этажа на улице Пархоменко.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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5 ноя 2019 в 12:38

Навегное по стаой памяти...забил, чьто в етой квагтире на балконе нет пгистгойки...

Яша
5 ноя 2019 в 12:35

Окно с дверью перепутал?