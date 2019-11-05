Новосибирец упал с четвёртого этажа дома напротив цирка

Спасатели наложили пострадавшему шины на ноги и сняли его с выступа дома

Вечером 4 ноября в Новосибирске мужчина упал с четвёртого этажа дома на улице Челюскинцев.



Инцидент произошёл напротив цирка — о случившемся в 19:41 в Муниципальную аварийно-спасательную службу сообщила жена пострадавшего, рассказали в МАСС.



Как выяснили приехавшие на место спасатели, 45-летний мужчина упал с балкона 4-го этажа на технический выступ дома. В общей сложности пострадавший пролетел не меньше трёх метров. При падении он получил травмы ног и идти сам уже не мог.



— Спасатели МАСС с помощью раздвижной трёхколенной лестницы поднялись к мужчине на крышу выступа. Рядом находились пожарная лестница и окно. Оперативно была найдена консьержка, которая открыла окно для эвакуации мужчины, — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

