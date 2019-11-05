Новосибирец упал с четвёртого этажа дома напротив цирка

Вечером 4 ноября в Новосибирске мужчина упал с четвёртого этажа дома на улице Челюскинцев.
Инцидент произошёл напротив цирка — о случившемся в 19:41 в Муниципальную аварийно-спасательную службу сообщила жена пострадавшего, рассказали в МАСС.
Как выяснили приехавшие на место спасатели, 45-летний мужчина упал с балкона 4-го этажа на технический выступ дома. В общей сложности пострадавший пролетел не меньше трёх метров. При падении он получил травмы ног и идти сам уже не мог.
— Спасатели МАСС с помощью раздвижной трёхколенной лестницы поднялись к мужчине на крышу выступа. Рядом находились пожарная лестница и окно. Оперативно была найдена консьержка, которая открыла окно для эвакуации мужчины, — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
В МАСС уточнили, что спасатели осмотрели мужчину и оказали ему первую помощь.
— На обе ноги мужчины были наложены шины, после чего на эвакуационных ковшовых носилках мужчина был эвакуирован с крыши внутрь здания и транспортирован до автомобиля скорой медицинской помощи, — сообщили спасатели.
Несколько месяцев назад новосибирские спасатели и пожарные также помогли промышленному альпинисту, который запутался в верёвках и повис на уровне 9-го этажа на улице Пархоменко.