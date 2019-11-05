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Происшествия

На Октябрьском мосту перевернулся грузовик — к нему подогнали экскаватор с цепями

Из-за ДТП на мосту образовалась длинная пробка

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На месте работает экскаватор — с его помощью планируют поднять грузовик

На месте работает экскаватор — с его помощью планируют поднять грузовик

Сегодня утром на Октябрьском мосту, неподалёку от площади Лыщинского, грузовик завалился на тротуар — на место вызвали МЧС.

О происшествии сообщил читатель НГС Пётр, уточнив, что грузовик перевернулся при движении в сторону левого берега. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС.

— Там была пробка, сейчас ещё масштабнее. Там подогнали экскаватор с цепями, чтобы перевернуть его. Видать, сейчас этим и занимаются и всё перекрыли. Поэтому всё встало ещё серьёзнее, — сообщил Пётр.

Как заявили корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, пока сообщений о ДТП не поступало. 

Сейчас на Октябрьском мосту в сторону левого берега собралась пробка длиной почти в 1,5 километра

Сейчас на Октябрьском мосту в сторону левого берега собралась пробка длиной почти в 1,5 километра

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на Октябрьском мосту в сторону левого берега собралась пробка длиной почти в 1,5 километра. Скорость машин в потоке не превышает 7 километров в час.

Похожая авария произошла в начале июня. На трассе возле посёлка Первомайский в Новосибирской области столкнулись грузовик ГАЗ-66 и Lexus 570 — от удара грузовик перевернулся.

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КОММЕНТАРИИ (23)

uuu
5 ноя 2019 в 12:09

Это не грузовик, а фура. НГС, пишите правильно, не изменяйте вашей же стилистике.

Кардинально
5 ноя 2019 в 12:16

Пущай там лежит в назидание всяким "летчикам"

5 ноя 2019 в 12:04

Качество дорог города под "талантливым" руководством А.Локтя, не выдерживает критики.