На Октябрьском мосту перевернулся грузовик — к нему подогнали экскаватор с цепями

Сегодня утром на Октябрьском мосту, неподалёку от площади Лыщинского, грузовик завалился на тротуар — на место вызвали МЧС.
О происшествии сообщил читатель НГС Пётр, уточнив, что грузовик перевернулся при движении в сторону левого берега. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС.
— Там была пробка, сейчас ещё масштабнее. Там подогнали экскаватор с цепями, чтобы перевернуть его. Видать, сейчас этим и занимаются и всё перекрыли. Поэтому всё встало ещё серьёзнее, — сообщил Пётр.
Как заявили корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, пока сообщений о ДТП не поступало.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на Октябрьском мосту в сторону левого берега собралась пробка длиной почти в 1,5 километра. Скорость машин в потоке не превышает 7 километров в час.
Похожая авария произошла в начале июня. На трассе возле посёлка Первомайский в Новосибирской области столкнулись грузовик ГАЗ-66 и Lexus 570 — от удара грузовик перевернулся.