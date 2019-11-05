На Октябрьском мосту перевернулся грузовик — к нему подогнали экскаватор с цепями

На месте работает экскаватор — с его помощью планируют поднять грузовик

Сегодня утром на Октябрьском мосту, неподалёку от площади Лыщинского, грузовик завалился на тротуар — на место вызвали МЧС.

О происшествии сообщил читатель НГС Пётр, уточнив, что грузовик перевернулся при движении в сторону левого берега. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС.

— Там была пробка, сейчас ещё масштабнее. Там подогнали экскаватор с цепями, чтобы перевернуть его. Видать, сейчас этим и занимаются и всё перекрыли. Поэтому всё встало ещё серьёзнее, — сообщил Пётр.

Как заявили корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, пока сообщений о ДТП не поступало.