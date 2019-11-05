Новосибирский зоопарк потратит больше 5 миллионов на вольеры для редких зверей с перепонками на лапах

Животные живут в зоопарке уже несколько лет без собственных вольеров

Новосибирский зоопарк заказал постройку вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.



На строительство, как указано в госзакупке, потратят до 5,6 миллиона рублей. В вольерах будет несколько зданий, бассейны, тоннель-лаз, площадки, рвы и лесенки.

До этого зоопарк заказывал разработку рабочей документации для строительства. На это хотели потратить до 270 тысяч рублей.

Кустарниковых собак привезли в Новосибирский зоопарк в 2016 году, первую особь доставили из Франции. Это животное занесено в международную Красную книгу, его долго считали вымершим.

