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Новосибирский зоопарк потратит больше 5 миллионов на вольеры для редких зверей с перепонками на лапах

У животных будут собственные бассейны и тоннели-лазы

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Животные живут в зоопарке уже несколько лет без собственных вольеров

Животные живут в зоопарке уже несколько лет без собственных вольеров

Новосибирский зоопарк заказал постройку вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.

На строительство, как указано в госзакупке, потратят до 5,6 миллиона рублей. В вольерах будет несколько зданий, бассейны, тоннель-лаз, площадки, рвы и лесенки.

До этого зоопарк заказывал разработку рабочей документации для строительства. На это хотели потратить до 270 тысяч рублей.

Кустарниковых собак привезли в Новосибирский зоопарк в 2016 году, первую особь доставили из Франции. Это животное занесено в международную Красную книгу, его долго считали вымершим.

— Кустарниковая собака — редкий представитель семейства псовых, которую долго считали вымершим видом. Мы получили двухлетнего самца из Франции, из зоопарка города Мюлуз. Он очень общительный, любопытный и сразу стал всеобщим любимцем. Сотрудники зоопарка назвали его Боб, но чаще всего ласково зовут Бобиком, — рассказывали в декабре 2016 года в Новосибирском зоопарке.

В дикой природе кустарниковая собака обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Во внешнем виде этого животного есть черты выдры, барсука и лисы. На лапах у кустарниковой собаки перепонки. Тело плотное, удлиненное, при этом лапы достаточно короткие. Размеры тела небольшие, вес взрослой особи достигает 7 кг.

Земляные волки переехали в Новосибирск в конце 2017 года

Земляные волки переехали в Новосибирск в конце 2017 года

Земляных волков же привезли в 2017 году. Звери относятся к семейству гиеновых и обитают в Восточной и Южной Африке. Хищники живут на открытых сухих равнинах, в качестве укрытий используют норы. Питаются они в основном термитами.

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КОММЕНТАРИИ (14)

789456
5 ноя 2019 в 13:40

"У животных будут собственные бассейны"- когда у людей будет всё это, да что там, хотя бы нормальное жильё!

ппш
5 ноя 2019 в 13:44

министерство экономического развития есть , а развития нет!!!

Кабан
5 ноя 2019 в 14:16

Остаётся только порадоваться за зверей. О них в Новосибирске заботятся больше чем о людях.