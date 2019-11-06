Водитель троллейбуса получила реальный срок за гибель пассажирки на остановке

В Новосибирске завершился суд над 48-летним водителем троллейбуса Надеждой Захаровой, которая задавила вышедшую из салона пассажирку на Красном проспекте.
Обвинительный приговор по этому уголовному делу огласил во вторник, 5 ноября, Центральный районный суд. За гибель девушки водитель троллейбуса получила реальный срок.
— Захаровой Надежде Владимировне назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.
По его словам, до вступления приговора в законную силу водитель троллейбуса останется под подпиской о невыезде.
ДТП, из-за которого 48-летняя Надежда Захарова оказалась на скамье подсудимых, случилось ровно год назад — 5 ноября 2018 года на Красном проспекте между улицами Фрунзе и Крылова. По версии следствия, водитель троллейбуса стала отъезжать от остановки «Муниципальный банк» с открытыми дверьми, не убедившись в том, что все пассажиры закончили посадку и высадку. В этот момент из салона стала выходить 18-летняя пассажирка, и её руку зажало между закрывающимися дверьми.
— Руку она высвободила, но поскольку это всё происходило в ходе движения троллейбуса, который начал набирать скорость, девушка не удержалась на ногах, и её затянуло под колёса троллейбуса, — описал ДТП Евгений Громов.
Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирска, пассажирка умерла в машине скорой помощи по пути в больницу — у пострадавшей были многочисленные ранения и разрывы внутренних органов.
Водителя троллейбуса судили за «нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Как уточнил старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, свою вину подсудимая не признала. Она не отрицала, что задавила девушку, но при этом настаивала на том, что со своей стороны предприняла все меры предосторожности и нажала кнопку закрытия дверей ещё до того, как поехать.
— Говорила о том, что она все необходимые требования правил дорожного движения выполнила, что версия свидетелей о том, что начало движения было при открытых дверях, не соответствует действительности, что потерпевшая выбегала уже в последний момент, выпрыгнула фактически из троллейбуса, — передал показания подсудимой Евгений Громов.
По словам гособвинителя, водитель троллейбуса также предположила, что пассажирка просто подскользнулась после выхода из салона и из-за потери координации попала под колесо.