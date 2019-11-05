«Ниссан» перевернулся на крышу в Первомайке: водителя увезли в больницу

Поздно вечером в понедельник, 4 ноября, в Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 23:50 на улице Одоевского.
— Водитель 1977 года рождения в 23:50 на автомобиле «Ниссан» двигался по Одоевского со стороны улицы Мирной в сторону улицы База Геологии. В пути следования, напротив дома
В Госавтоинспекции добавили, что после ДТП водителя увезли в городскую клиническую больницу посёлка Кольцово. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
На выходных в Новосибирске произошла еще одна серьезная авария: водитель «Хонды» разбился насмерть, влетев в столб.
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