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Дороги и транспорт

«Ниссан» перевернулся на крышу в Первомайке: водителя увезли в больницу

Пострадавший получил черепно-мозговую травму

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Иномарка перевернулась на крышу у дома <nobr class="_">№ 12</nobr> на улице Берилловой

Иномарка перевернулась на крышу у дома № 12 на улице Берилловой

Поздно вечером в понедельник, 4 ноября, в Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 23:50 на улице Одоевского.

— Водитель 1977 года рождения в 23:50 на автомобиле «Ниссан» двигался по Одоевского со стороны улицы Мирной в сторону улицы База Геологии. В пути следования, напротив дома № 12 по улице Берилловой, он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспекции добавили, что после ДТП водителя увезли в городскую клиническую больницу посёлка Кольцово. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Пострадавший попал в больницу посёлка Кольцово

Пострадавший попал в больницу посёлка Кольцово

На выходных в Новосибирске произошла еще одна серьезная авария: водитель «Хонды» разбился насмерть, влетев в столб.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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5 ноя 2019 в 10:01

Запутался уже. Они там что? Каждый день переворачиваются в Пердомайке этой?

Гость
5 ноя 2019 в 09:53

Первомайка, вечер, Ниссан.
Если это Ниссан Патрол, то понятно почему нет комментов от elka.Черепная травма, вещь серьезная, не до писанины.

Второмаец
5 ноя 2019 в 10:06

Судя по последним новостям, на первомайке живут одни "шумахеры".