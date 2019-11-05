«Ниссан» перевернулся на крышу в Первомайке: водителя увезли в больницу

Иномарка перевернулась на крышу у дома № 12 на улице Берилловой Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Поздно вечером в понедельник, 4 ноября, в Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — водителя увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 23:50 на улице Одоевского. — Водитель 1977 года рождения в 23:50 на автомобиле «Ниссан» двигался по Одоевского со стороны улицы Мирной в сторону улицы База Геологии. В пути следования, напротив дома № 12 по улице Берилловой, он не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспекции добавили, что после ДТП водителя увезли в городскую клиническую больницу посёлка Кольцово. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.



Пострадавший попал в больницу посёлка Кольцово Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Новосибирской области