Далеко не уедешь: аналитики подсчитали, сколько литров дизельного топлива можно купить на среднюю зарплату

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность дизельного топлива для жителей разных регионов России: в Новосибирской области с начала года солярка подешевела на 1%.
Аналитики выяснили, сколько дизельного топлива сможет купить среднестатистический житель каждого региона, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.
Как показало исследование, по состоянию на середину октября цена дизельного топлива в Новосибирской области достигала в среднем 47,19 рубля за литр — с начала года стоимость солярки снизилась на 1%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона хватало на 678 литров в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 36-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности дизельного топлива.
На первой строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на среднюю для региона зарплату могут позволить себе 1739 литров дизельного топлива. Также в тройке лидеров — Москва (1682 литра) и Чукотский автономный округ (1540 литров). Меньше всего дизельного топлива в месяц могут купить жители Ивановской области (510 литров), Карачаево-Черкесии (508 литров) и Республики Дагестан (504 литра).
В целом по России показатель доступности дизельного топлива оказался на уровне 858 литров в месяц.
— Самое дешёвое дизельное топливо — в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр; самое дорогое — более 55 рублей за литр — в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе, — отмечают авторы исследования.
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