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Дороги и транспорт

Далеко не уедешь: аналитики подсчитали, сколько литров дизельного топлива можно купить на среднюю зарплату

С начала года солярка в Новосибирской области подешевела на 1%

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В Новосибирской области доступность дизельного топлива оказалась ниже, чем в среднем по России&nbsp;

В Новосибирской области доступность дизельного топлива оказалась ниже, чем в среднем по России 

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность дизельного топлива для жителей разных регионов России: в Новосибирской области с начала года солярка подешевела на 1%.

Аналитики выяснили, сколько дизельного топлива сможет купить среднестатистический житель каждого региона, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.

Как показало исследование, по состоянию на середину октября цена дизельного топлива в Новосибирской области достигала в среднем 47,19 рубля за литр — с начала года стоимость солярки снизилась на 1%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона хватало на 678 литров в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 36-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности дизельного топлива.

На первой строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на среднюю для региона зарплату могут позволить себе 1739 литров дизельного топлива. Также в тройке лидеров — Москва (1682 литра) и Чукотский автономный округ (1540 литров). Меньше всего дизельного топлива в месяц могут купить жители Ивановской области (510 литров), Карачаево-Черкесии (508 литров) и Республики Дагестан (504 литра).

В целом по России показатель доступности дизельного топлива оказался на уровне 858 литров в месяц.

— Самое дешёвое дизельное топливо — в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр; самое дорогое — более 55 рублей за литр — в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе, — отмечают авторы исследования.

Ранее аналитики «Яндекса» сравнили расходы автолюбителей на личные машины, каршеринг и такси — выяснилось, что содержать свой автомобиль теперь дороже, чем платить за прокат или поездки на такси.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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5 ноя 2019 в 08:50

Всю ЗП на топливо? Это как какая-нидь леади хвастается что машину купила сама))
при ЗП 30тр накопила за год 300тр! Ах да, видимо не ела, не пила, нигде не жила%)

Житель центра
5 ноя 2019 в 08:57

Новосибирские автоведроводители готовы есть доширак без соли и сидеть на воде, лишь бы заправить своё ржавое, поганое, грязное, гнилое ВЕДРО и стоять в пробках полдня. Совсем ума нет.

5 ноя 2019 в 09:00

"с начала года стоимость солярки снизилась на 1%"
В начале года солярка была зимняя. На момент исследования цен (начало октября) - летняя. Сейчас появится зимнее солярка, будет на 2,5-3 рубля дороже. Получится на 6% дороже. Как-то так...