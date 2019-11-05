Далеко не уедешь: аналитики подсчитали, сколько литров дизельного топлива можно купить на среднюю зарплату

В Новосибирской области доступность дизельного топлива оказалась ниже, чем в среднем по России

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность дизельного топлива для жителей разных регионов России: в Новосибирской области с начала года солярка подешевела на 1%.



Аналитики выяснили, сколько дизельного топлива сможет купить среднестатистический житель каждого региона, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.



Как показало исследование, по состоянию на середину октября цена дизельного топлива в Новосибирской области достигала в среднем 47,19 рубля за литр — с начала года стоимость солярки снизилась на 1%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона хватало на 678 литров в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 36-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности дизельного топлива.

