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В Новосибирске нашли 11-летнего мальчика, который пропал во время прогулки с собакой

Ночью на поиски исчезнувшего ребёнка съехались десятки людей

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В поисках пропавшего мальчика участвовали как полицейские, так и волонтёры

В поисках пропавшего мальчика участвовали как полицейские, так и волонтёры

Волонтеры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 11-летнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе днём в понедельник, 4 ноября.

— Найден, жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске и распространял ориентировку по Сети. На поиск сегодня ночью приехало 96 человек, — рассказали в «Лизе Алерт».

Как ранее рассказывала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, вчера во второй половине дня ребёнок ушёл гулять с собакой и пропал. Известно, что перед тем, как исчезнуть, мальчик поссорился с мамой. На месте работали оперативники из отдела полиции Дзержинского района.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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5 ноя 2019 в 07:34

Жрать захотел и сам пришёл...

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 07:33

Говорил же найдётся бездельник...

Фото пользователя
5 ноя 2019 в 07:32

Ну вот, даже нормально спрятаться не смог.