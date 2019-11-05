В Новосибирске нашли 11-летнего мальчика, который пропал во время прогулки с собакой

В поисках пропавшего мальчика участвовали как полицейские, так и волонтёры

Волонтеры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 11-летнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе днём в понедельник, 4 ноября.



— Найден, жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске и распространял ориентировку по Сети. На поиск сегодня ночью приехало 96 человек, — рассказали в «Лизе Алерт».



Как ранее рассказывала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, вчера во второй половине дня ребёнок ушёл гулять с собакой и пропал. Известно, что перед тем, как исчезнуть, мальчик поссорился с мамой. На месте работали оперативники из отдела полиции Дзержинского района.

