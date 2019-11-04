В Новосибирске пропал 11-летний ребенок с собакой: днем ушел гулять и не вернулся

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшего 11-летнего Роберта Рыловникова , который ушел из дома сегодня, около 16:30 и не вернулся домой.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, до этого мальчик поругался с мамой:

«Мальчик во второй половине дня ушел из дома гулять с собакой. Есть предположение, что был семейный конфликт, мама его [ребенка] немножко поругала, что могло быть причиной того, что он ушёл из дома. В данный момент организованно распространение информации по сети, выезд на осмотр местности и патрулирование. На месте работают оперативные сотрудники ОВД Дзержинского района», — сообщила Яблонских.