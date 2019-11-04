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В Новосибирске пропал 11-летний ребенок с собакой: днем ушел гулять и не вернулся

Ребенок поссорился с мамой, ушёл гулять с питомцем и не вернулся

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Ребенка ищут несколько часов

Ребенка ищут несколько часов

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшего 11-летнего Роберта Рыловникова , который ушел из дома сегодня, около 16:30 и не вернулся домой. 

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских, до этого мальчик поругался с мамой:

«Мальчик во второй половине дня ушел из дома гулять с собакой. Есть предположение, что был семейный конфликт, мама его [ребенка] немножко поругала, что могло быть причиной того, что он ушёл из дома. В данный момент организованно распространение информации по сети, выезд на осмотр местности и патрулирование. На месте работают оперативные сотрудники ОВД Дзержинского района», — сообщила Яблонских.

Согласно ориентировке, рост Роберта 135 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы. Ребенок был одет в красную куртку, светло-голубые джинсы и чёрные ботинки, на голове — чёрная вязанная шапка. Вместе с мальчиком была собака породы китайская хохлатая, белого окраса.

В Новосибирской области сейчас тоже ищут пропавших — в пятницу двое жителей села Чёрный мыс отправились на рыбалку на Убинское озеро и до сих пор не вернулись, сейчас к поискам рыбаков подключилось МЧС.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Точняк
4 ноя 2019 в 23:38

Есть захочет вернется.Собака какой породы?,,уточните,,!

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 23:37

Если бы пёс был обученный, с какими я служил на зоне кинологом, то пёс бы его сам отвел обратно домой.