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«Вся деревня переживает трагедию»: два рыбака пропали на Убинском озере

К поискам подключились сотрудники МЧС

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Мужчин ищут уже третий день

Мужчин ищут уже третий день

В пятницу, 1 ноября, двое жителей села Чёрный мыс отправились на рыбалку на Убинское озеро и до сих пор не вернулись.

— Уехали на рыбалку и до сих пор нет. К поискам подключилось МЧС, но безрезультатно. Вся деревня переживает данную трагедию и надеется, что молодые люди живые, — сообщила корреспонденту НГС жительница села.

Информацию о пропавших подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области:

— Группа спасателей с двух отрядов работала вчера. Принимаем во внимание погодные условия: использовать обычные судна невозможно, потому что образуется лед. Завтра туда направляется двое аэросаней и три беспилотных летательных аппарата. Данные работы проводятся по заявке отдела полиции, — рассказали в пресс-службе.

В конце октября Новосибирск и Бердск потрясло сообщение о 14-летнем пропавшем мальчике. 22 октября утром подросток вышел из дома на улице Полярной, но в школе так и не появился и не вернулся домой. Через пять дней его нашли погибшим. Как сообщали СМИ, он жил с отцом, сестрой и дедушкой (его мама умерла 10 лет назад), был спокойным и воспитанным. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
4 ноя 2019 в 23:23

К поискам нужно подключать сотрудников чопа.Король и его подчиненные Ржаки умеют искать.

Гость2
4 ноя 2019 в 23:25

Водное подразделение чопа уже на месте?Так и представляю Короля в окружении кучи Ржак на быстроходных катерах,патрулирующих акваторию озера.😁

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 23:09

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