«Вся деревня переживает трагедию»: два рыбака пропали на Убинском озере

Мужчин ищут уже третий день

В пятницу, 1 ноября, двое жителей села Чёрный мыс отправились на рыбалку на Убинское озеро и до сих пор не вернулись.

— Уехали на рыбалку и до сих пор нет. К поискам подключилось МЧС, но безрезультатно. Вся деревня переживает данную трагедию и надеется, что молодые люди живые, — сообщила корреспонденту НГС жительница села.

Информацию о пропавших подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области:

— Группа спасателей с двух отрядов работала вчера. Принимаем во внимание погодные условия: использовать обычные судна невозможно, потому что образуется лед. Завтра туда направляется двое аэросаней и три беспилотных летательных аппарата. Данные работы проводятся по заявке отдела полиции, — рассказали в пресс-службе.