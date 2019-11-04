«Вся деревня переживает трагедию»: два рыбака пропали на Убинском озере

В пятницу, 1 ноября, двое жителей села Чёрный мыс отправились на рыбалку на Убинское озеро и до сих пор не вернулись.
— Уехали на рыбалку и до сих пор нет. К поискам подключилось МЧС, но безрезультатно. Вся деревня переживает данную трагедию и надеется, что молодые люди живые, — сообщила корреспонденту НГС жительница села.
Информацию о пропавших подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области:
— Группа спасателей с двух отрядов работала вчера. Принимаем во внимание погодные условия: использовать обычные судна невозможно, потому что образуется лед. Завтра туда направляется двое аэросаней и три беспилотных летательных аппарата. Данные работы проводятся по заявке отдела полиции, — рассказали в пресс-службе.
В конце октября Новосибирск и Бердск потрясло сообщение о 14-летнем пропавшем мальчике. 22 октября утром подросток вышел из дома на улице Полярной, но в школе так и не появился и не вернулся домой. Через пять дней его нашли погибшим. Как сообщали СМИ, он жил с отцом, сестрой и дедушкой (его мама умерла 10 лет назад), был спокойным и воспитанным.