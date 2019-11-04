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«Никому не могу писать»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Сайт плохо работает уже больше часа

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Живая карта сбоев

Живая карта сбоев

Сегодня вечером в социальной сети «ВКонтакте» произошли сбои в работе. Об этом написали пользователи сети. 

«Около часа назад перестал работать. Я переписывался, и во время отправки очередного сообщения, выдало ошибку. Теперь я никому не могу писать. А при попытке посмотреть страницу вижу, что у меня нет аватарки, и не загружается стена», — рассказал читатель НГС Петр. 

В технической поддержке «ВКонтакте» обещают разобраться в течение 28 часов:

«Примерно в 18:30 у меня перестал работать «Вконтакте». Просто появилось уведомление, что "сообщения приболели". Примерно с того же момента в другие соцсети стали приходить сообщения от друзей и знакомых, что я добавила их в чёрный список. Остальные функции работают в обычном режиме. Написала в техподдержку «ВК». Пообещали разобраться в течение 28 часов», — сообщила ещё одна читательница. 

Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в работе сайта появились в 19 часов вечера и достигли пика в 21 час. Большинство людей жалуется на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой всего сайта. 

На сбои в работе «ВКонтакте» пожаловались также жители Екатеринбурга.

В октябре в Росреестре сломался сервер — тогда новосибирцы не смогли сдать документы для сделок с недвижимостью в МФЦ на улице Зыряновской.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

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    4 ноя 2019 в 21:49

    Новый закон в действии. И это - только начало. Конца интернета.

    Фото пользователя
    4 ноя 2019 в 21:48

    суеверный интернет начал наверное работать, привыкайте к сбоям

    4 ноя 2019 в 21:48

    Скорей бы ядерная война.....