«Никому не могу писать»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Сегодня вечером в социальной сети «ВКонтакте» произошли сбои в работе. Об этом написали пользователи сети.



«Около часа назад перестал работать. Я переписывался, и во время отправки очередного сообщения, выдало ошибку. Теперь я никому не могу писать. А при попытке посмотреть страницу вижу, что у меня нет аватарки, и не загружается стена», — рассказал читатель НГС Петр.



В технической поддержке «ВКонтакте» обещают разобраться в течение 28 часов:

«Примерно в 18:30 у меня перестал работать «Вконтакте». Просто появилось уведомление, что "сообщения приболели". Примерно с того же момента в другие соцсети стали приходить сообщения от друзей и знакомых, что я добавила их в чёрный список. Остальные функции работают в обычном режиме. Написала в техподдержку «ВК». Пообещали разобраться в течение 28 часов», — сообщила ещё одна читательница.

