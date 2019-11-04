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Происшествия

«Ниссан» протаранил подъезд в Октябрьском районе

До этого в него въехала Toyota Kluger

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По словам жителей дома,&nbsp;«Ниссан» просто стоял около дома

По словам жителей дома, «Ниссан» просто стоял около дома

Сегодня, 4 ноября, в подъезд дома № 116 на Выборной въехал кроссовер Nissan Murano. По словам очевидцев, до этого в «Ниссан» врезалась Toyota Kluger, которая не смогла повернуть.

— «Ниссан» стоял возле подъезда, припаркованный. «Тойота» неслась с большой скоростью по двору и не вписалась в поворот. Сразу после аварии из машины выбежали малолетки, кроме того, что за рулем был — он ещё некоторое время рядом с машиной постоял и куда-то ушел. Затем пришел владелец «Тойоты», отец [подростка, который был за рулем], вроде как сын ключи у него стащил и поехал кататься, — рассказал корреспонденту НГС житель подъезда. 

По словам жителя дома, на месте столкновения были сотрудники МВД.

Летом В Первомайском районе произошла похожая авария — водитель «Тойоты» не справился с управлением, задел несколько припаркованных во дворе машин и врезался в подъезд жилого дома. Тогда в ГИБДД сообщили, что он был пьян

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КОММЕНТАРИИ (10)

4 ноя 2019 в 19:55

Да ужж, вырастил-воспитал недоросля... подставил родителя на бабки. Теперь сынок поди ещё сбежит куда или пойдет с моста прыгать, поколение ЕГЭ ни ума, ни ответственности.

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 19:54

водителю повезло,что случилось не на Богаткова.Иначе ему бы лично директор предьявлял.

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4 ноя 2019 в 20:06

Папа, наверно, второй раз женат? На женщине с ребенком?