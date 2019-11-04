«Ниссан» протаранил подъезд в Октябрьском районе

Сегодня, 4 ноября, в подъезд дома № 116 на Выборной въехал кроссовер Nissan Murano. По словам очевидцев, до этого в «Ниссан» врезалась Toyota Kluger, которая не смогла повернуть.

— «Ниссан» стоял возле подъезда, припаркованный. «Тойота» неслась с большой скоростью по двору и не вписалась в поворот. Сразу после аварии из машины выбежали малолетки, кроме того, что за рулем был — он ещё некоторое время рядом с машиной постоял и куда-то ушел. Затем пришел владелец «Тойоты», отец [подростка, который был за рулем], вроде как сын ключи у него стащил и поехал кататься, — рассказал корреспонденту НГС житель подъезда.

