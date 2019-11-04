На него можно смотреть часами: новосибирцы создали мотоцикл «Каракатица» — он напоминает о пиратах

Роман Молчанов и Александр Отинов полгода создавали «Каракатицу» Фото: Елена Симакова, @perfectshot

Два новосибирца Роман Молчанов и Александр Отинов кастомизировали мотоцикл «Ямаха» — они разобрали его, собрали заново, наполнили необычными деталями в духе Жюль Верна и пиратов. Созданному мотоциклу дали имя «Каракатица». — Занимаюсь созданием необычных мотоциклов более 15 лет. Мне приходится быть и механиком, и сварщиком, и кузнецом, скульптором, электриком, маляром, токарем и фрезеровщиком. Но я бы себя называл просто художником. Только мои картины — это мотоциклы. Каждый из них индивидуальный, у каждого свой смысл и свое предназначение, — рассказал о себе Роман.

Роман Молчанов отметил, что начал совершенствовать мототранспорт с 10 лет — тогда он ездил на мопеде и захотел его улучшить. С Александром Отиновым Роман познакомился несколько лет назад, в то время Александр начал изготавливать сёдла для мотоциклов Романа. «Он лучший мастер по коже в нашем регионе», — отметил Роман. «Каракатицу» создавали специально для Александра. Работа над необычным мотоциклом шла 6 месяцев, его выполнили на базе Yamaha Drag Star 1100. — «Ямаха» была выбрана, так как хорошо подходит по техническим характеристикам, надежный и крепкий мотоцикл, без сложной электроники, — уточнил Молчанов. Александр собирается пользоваться «Каракатицей» и ездить на этом мотоцикле летом. — В дальнейшем «Каракатицу» ждет постепенная эволюция, некоторые детали переделаем, будет еще лучше. Но она также останется именно средством передвижения, — подчеркнул Роман.

Процесс создания индивидуализированных мотоциклов называется кастомизацией Фото: Елена Симакова, @perfectshot

На странице в своём блоге Роман рассказывает, что сначала «Ямаху» разобрали, отпескоструили, избавили от лишних деталей и кусков рамы.

— Саня львиную долю работ выполнял сам, в своей мастерской. Моей же задачей была вся механика, сварка, электрика, токарные работы, инженерия и сборка. Саня же освоил лакокрасочные работы, чеканку, моделирование, бондарное ремесло, латунирование, поиск ништяков и артефактов в интернете и окружающем пространстве, — пишет Роман.

Дубовая каракатица на мотоцикле выпилена вручную Фото: Елена Симакова, @perfectshot

Название мотоцикла пришло, когда в одном из ракурсов мотоцикл напомнил своим создателям каракатицу. После этого мотоцикл начал обрастать деталями с морской тематикой, которые внесли дух произведений Жюля Верна. — В качестве кофра Александр изготовил бочку, из дуба! На нее ушли недели работы, но получилось настолько круто, что работы с дубовой древесиной продолжились. Тут и рукоятки, которые стоили многих часов шлифовки наждачкой и мозолей на Саниных руках, и самодельный корпус воздушного фильтра, который получил дубовую накладку в виде каракатицы, выпиленную вручную. На бочку прикрутили антикварный латунный кран — сразу появились пиратские мотивы, — рассказывает в блоге Роман.



Кофр на мотоцикле также выполнен из дуба Фото: Елена Симакова, @perfectshot

Александр потратил месяцы на чеканку и многие мелочи, которые можно рассматривать часами. — Некоторые детали были отлиты из латуни (пройдя путь ювелирных изделий, с восковыми макетами). Каждая часть мотоцикла подверглась индивидуализации. На фоне этих работ изготовление крыльев и бензобака казались обыденностью. Бензобаку я поменял местами боковые части, а Саня отчеканил накладки из латуни, окаймляющие получившиеся впадины. На самодельной панели приборов появились авиационные часы, — пишет Роман.

На панель приборов поставили авиационные часы Фото: Елена Симакова, @perfectshot

— При всей нестандартности мы не пожертвовали ходовыми качествами. Это реально ездовой мотоцикл. Он удобен. Он хорошо тормозит, управляется, светит фарой. Александр ездит на нем каждый день: и для души, и по делам, проехав за остаток сезона несколько тысяч километров, — пишет Роман в своём блоге.

Роман Молчанов отмечает, что мотоцикл получился по-настоящему ездовым Фото: Елена Симакова, @perfectshot