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Дороги и транспорт

На него можно смотреть часами: новосибирцы создали мотоцикл «Каракатица» — он напоминает о пиратах

Один из создателей необычного мотоцикла будет ездить на нём летом

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Роман Молчанов и Александр Отинов полгода создавали «Каракатицу»

Роман Молчанов и Александр Отинов полгода создавали «Каракатицу»

Два новосибирца Роман Молчанов и Александр Отинов кастомизировали мотоцикл «Ямаха» — они разобрали его, собрали заново, наполнили необычными деталями в духе Жюль Верна и пиратов. Созданному мотоциклу дали имя «Каракатица». 

— Занимаюсь созданием необычных мотоциклов более 15 лет. Мне приходится быть и механиком, и сварщиком, и кузнецом, скульптором, электриком, маляром, токарем и фрезеровщиком. Но я бы себя называл просто художником. Только мои картины — это мотоциклы. Каждый из них индивидуальный, у каждого свой смысл и свое предназначение, — рассказал о себе Роман.

Роман Молчанов отметил, что начал совершенствовать мототранспорт с 10 лет — тогда он ездил на мопеде и захотел его улучшить. 

С Александром Отиновым Роман познакомился несколько лет назад, в то время Александр начал изготавливать сёдла для мотоциклов Романа. «Он лучший мастер по коже в нашем регионе», — отметил Роман.

«Каракатицу» создавали специально для Александра. Работа над необычным мотоциклом шла 6 месяцев, его выполнили на базе Yamaha Drag Star 1100. 

— «Ямаха» была выбрана, так как хорошо подходит по техническим характеристикам, надежный и крепкий мотоцикл, без сложной электроники, — уточнил Молчанов.

Александр собирается пользоваться «Каракатицей» и ездить на этом мотоцикле летом.

— В дальнейшем «Каракатицу» ждет постепенная эволюция, некоторые детали переделаем, будет еще лучше. Но она также останется именно средством передвижения, — подчеркнул Роман.

Процесс создания индивидуализированных мотоциклов называется кастомизацией

Процесс создания индивидуализированных мотоциклов называется кастомизацией

На странице в своём блоге Роман рассказывает, что сначала «Ямаху» разобрали, отпескоструили, избавили от лишних деталей и кусков рамы. 

— Саня львиную долю работ выполнял сам, в своей мастерской. Моей же задачей была вся механика, сварка, электрика, токарные работы, инженерия и сборка. Саня же освоил лакокрасочные работы, чеканку, моделирование, бондарное ремесло, латунирование, поиск ништяков и артефактов в интернете и окружающем пространстве, — пишет Роман.

Дубовая каракатица на мотоцикле выпилена вручную

Дубовая каракатица на мотоцикле выпилена вручную

Название мотоцикла пришло, когда в одном из ракурсов мотоцикл напомнил своим создателям каракатицу. После этого мотоцикл начал обрастать деталями с морской тематикой, которые внесли дух произведений Жюля Верна.

— В качестве кофра Александр изготовил бочку, из дуба! На нее ушли недели работы, но получилось настолько круто, что работы с дубовой древесиной продолжились. Тут и рукоятки, которые стоили многих часов шлифовки наждачкой и мозолей на Саниных руках, и самодельный корпус воздушного фильтра, который получил дубовую накладку в виде каракатицы, выпиленную вручную. На бочку прикрутили антикварный латунный кран — сразу появились пиратские мотивы, — рассказывает в блоге Роман.

Кофр на мотоцикле также выполнен из дуба

Кофр на мотоцикле также выполнен из дуба

Александр потратил месяцы на чеканку и многие мелочи, которые можно рассматривать часами.

— Некоторые детали были отлиты из латуни (пройдя путь ювелирных изделий, с восковыми макетами). Каждая часть мотоцикла подверглась индивидуализации. На фоне этих работ изготовление крыльев и бензобака казались обыденностью. Бензобаку я поменял местами боковые части, а Саня отчеканил накладки из латуни, окаймляющие получившиеся впадины. На самодельной панели приборов появились авиационные часы, — пишет Роман.

На панель приборов поставили авиационные часы

На панель приборов поставили авиационные часы

— При всей нестандартности мы не пожертвовали ходовыми качествами. Это реально ездовой мотоцикл. Он удобен. Он хорошо тормозит, управляется, светит фарой. Александр ездит на нем каждый день: и для души, и по делам, проехав за остаток сезона несколько тысяч километров, — пишет Роман в своём блоге.

Роман Молчанов отмечает, что мотоцикл получился по-настоящему ездовым&nbsp;

Роман Молчанов отмечает, что мотоцикл получился по-настоящему ездовым 

В июле НГС рассказывал, как четыре новосибирца выковали меч тамплиеров из дамасской стали.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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4 ноя 2019 в 19:23

ой как понравился.Люблю такое.Попрошу директора купить для меня.

4 ноя 2019 в 19:39

Я не являюсь любителем этой техники. Но тут хочется поаплодировать: молодцы, браво! Очень красиво, стильно. И на самом деле - можно долго рассматривать - вплоть до мелких деталей - так все продумано! :) Золотые руки!

ага
4 ноя 2019 в 20:08

В детстве кто-то не наигрался.