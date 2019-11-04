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Происшествия

Пока вытаскивали — сломали руку: упавшую в яму с кипятком женщину вытащили соседка и прохожая

Яму на месте происшествия уже засыпали

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Из ямы пострадавшую бабушку доставали соседка и прохожая

Из ямы пострадавшую бабушку доставали соседка и прохожая

Внучка пострадавшей женщины, которая упала в яму с кипятком на Костычева в Новосибирске, рассказала, как произошёл инцидент, и в каком состоянии сейчас её бабушка.

2 ноября 89-летняя бабушка провалилась в яму после того, как прорвало трубу с горячей водой — проверку сейчас ведут в полиции и Следственном комитете. Женщина получила ожог 40% тела.

Как рассказала корреспонденту НГС Татьяна, внучка женщины, в субботу её родители были в гостях у бабушки примерно до 5 часов вечера, а когда уехали, им позвонила соседка. Примерно в 18:00 оказалось, что возле дома рядом с гаражом прорвало трубу с горячей водой. Родители Татьяны вместе с её мужем поехали обратно.

Бабушка Татьяны в это время пошла к главному сантехнику. Специалист пришёл на место, померил яму, огородил её и пошёл отключать воду. Но пока он ушёл, бабушка в темноте — улица плохо освещается с той стороны — подошла слишком близко к яме, чтобы посмотреть на происходящее.

— Она туда провалилась, хорошо, была соседка рядом и прохожая проходила, и они каким-то образом чудесным вдвоём её оттуда вытащили. Сломали руку ей пока вытаскивали, но вытащили. Вызвали скорую, — рассказывает Татьяна.

До приезда скорой женщина сидела на улице, практически вместе со скорой добрались муж и родители Татьяны.

Пострадавшую отвезли в областную больницу, там её определили в реанимацию. В 22:00 женщина была ещё в сознании, а в 12 ночи Татьяне сообщили, что бабушку подключили к искусственной вентиляции лёгких.

— Теперь мы звоним два-три раза в день — говорят, что состояние очень тяжёлое, никаких изменений нет. Сегодня единственное сказали, что она в сознание приходила несколько раз, — говорит внучка пострадавшей.

У бабушки вторая и третья степени ожогов, обожжены руки и тело по пояс.

В ночь после происшествия на место приезжали из администрации и правоохранительных органов. Вчера мэрия прислала трактор, который закопал яму. От коммунальных служб Татьяна узнала, что теплотрасса не стоит на балансе у коммунальщиков и скорее всего принадлежит жителям.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании корреспонденту НГС подтвердили, что теплотрасса не эксплуатируется СГК. Информацией, кому принадлежит теплотрасса, в СГК не располагают.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, кому принадлежат трубы на месте происшествия, а также какие меры будут принимать власти.

В середине сентября в центре Новосибирска на улице Ядринцевской в яму с кипятком упали женщина с ребёнком.

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КОММЕНТАРИИ (26)

4 ноя 2019 в 18:01

Бабушка Татьяны в это время пошла к главному сантехнику. Специалист пришёл на место, померил яму, огородил её и пошёл отключать воду. Но пока он ушёл, бабушка ловко быстро подбежала к яме, чтобы посмотреть на происходящее и тут же провалилась в яму. Так кто виноват в этом?!

4 ноя 2019 в 17:44

Тролли бедняги пашут без выходных....Опять про мэрию зарядили. Ну да, а СГК-то не причем. И случается такое только в нашем городе --- в других городах необъятной везде тишь, благодать, порядок. Дороги классные, ЖКХ сфера отлично функционирует. Везде стабильность, только у нас Локоть виноват...

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 17:38

Какая разница кому принадлежит? Контроль со стороны городских властей в любом случае должен быть.