Пока вытаскивали — сломали руку: упавшую в яму с кипятком женщину вытащили соседка и прохожая

Из ямы пострадавшую бабушку доставали соседка и прохожая Фото: Татьяна

Внучка пострадавшей женщины, которая упала в яму с кипятком на Костычева в Новосибирске, рассказала, как произошёл инцидент, и в каком состоянии сейчас её бабушка. 2 ноября 89-летняя бабушка провалилась в яму после того, как прорвало трубу с горячей водой — проверку сейчас ведут в полиции и Следственном комитете. Женщина получила ожог 40% тела. Как рассказала корреспонденту НГС Татьяна, внучка женщины, в субботу её родители были в гостях у бабушки примерно до 5 часов вечера, а когда уехали, им позвонила соседка. Примерно в 18:00 оказалось, что возле дома рядом с гаражом прорвало трубу с горячей водой. Родители Татьяны вместе с её мужем поехали обратно.

Бабушка Татьяны в это время пошла к главному сантехнику. Специалист пришёл на место, померил яму, огородил её и пошёл отключать воду. Но пока он ушёл, бабушка в темноте — улица плохо освещается с той стороны — подошла слишком близко к яме, чтобы посмотреть на происходящее. — Она туда провалилась, хорошо, была соседка рядом и прохожая проходила, и они каким-то образом чудесным вдвоём её оттуда вытащили. Сломали руку ей пока вытаскивали, но вытащили. Вызвали скорую, — рассказывает Татьяна. До приезда скорой женщина сидела на улице, практически вместе со скорой добрались муж и родители Татьяны. Пострадавшую отвезли в областную больницу, там её определили в реанимацию. В 22:00 женщина была ещё в сознании, а в 12 ночи Татьяне сообщили, что бабушку подключили к искусственной вентиляции лёгких. — Теперь мы звоним два-три раза в день — говорят, что состояние очень тяжёлое, никаких изменений нет. Сегодня единственное сказали, что она в сознание приходила несколько раз, — говорит внучка пострадавшей.