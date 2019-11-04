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Дороги и транспорт

«Сегодня там засада»: рабочие отгородили часть дороги на пути с Родников в центр

Улицу Кедровую сузили на участке от Краузе до Кубовой

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Проезд по Кедровой отгородили по стороне дороги, ведущей к Мочищенскому шоссе

Проезд по Кедровой отгородили по стороне дороги, ведущей к Мочищенскому шоссе

Сегодня, 4 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кедровой отгородили часть дороги — движение затруднено.

«От фудсиба до ж/д путей, если ехать в город. Без подписи указателей и паспорта работ. Сегодня там засада, завтра посоветуйте всем использовать объездные окольные пути», — написала в редакцию местная жительница.

Сейчас на этом участке наблюдается затор.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы узнать сроки сужения

Затор появился на Кедровой, а также на Кубовой

Затор появился на Кедровой, а также на Кубовой

В конце сентября НГС рассказывал о ремонте трёх дорог в микрорайоне Родники.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Юлька юла
4 ноя 2019 в 16:10

Мало нам пробок в городе. Мэрские решили добавить на карту красных доорог еще один участок.

Татарин
4 ноя 2019 в 16:09

Почему у нас так всегда происходит? Почему не по людски всё((( городская администрация могла как-то заблаговременно предупредить. Там всегда большой поток машин, а с этими работами вообще...

Глюкоза
4 ноя 2019 в 16:09

А что в паспорте объекта как всегда ничего не указано? Никакой инфы о том кто, зачем и насколько?