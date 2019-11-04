«Сегодня там засада»: рабочие отгородили часть дороги на пути с Родников в центр

Проезд по Кедровой отгородили по стороне дороги, ведущей к Мочищенскому шоссе

Сегодня, 4 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кедровой отгородили часть дороги — движение затруднено.

«От фудсиба до ж/д путей, если ехать в город. Без подписи указателей и паспорта работ. Сегодня там засада, завтра посоветуйте всем использовать объездные окольные пути», — написала в редакцию местная жительница.

Сейчас на этом участке наблюдается затор.

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