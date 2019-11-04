Новосибирцы с флагами пошли «Русским маршем» по Михайловской набережной

Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске националисты вышли на свою традиционную ежегодную акцию «Русский Марш».
Участники акции начали собираться в 13:30 возле здания на Добролюбова, 2Б — недалеко от гостиницы River Park. Шествие отправилось до памятника Александру III в парке «Городское начало».
«Русский марш» завершился через полчаса после его начала.
Сегодня в Новосибирске отмечают День народного единства, в честь этого городской праздник проходит на площади Пименова — в 12 часов там состоялся молебен.
В прошлом году «Русский марш» проходил в парке «Городское начало» — но его маршрут был более коротким.