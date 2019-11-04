4 ноября понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Город

Новосибирцы с флагами пошли «Русским маршем» по Михайловской набережной

Они запланировали шествие к памятнику Александра III

Поделиться

2 145
36 Обсудить
Участники «Русского марша» начали собираться за полчаса до начала шествия

Участники «Русского марша» начали собираться за полчаса до начала шествия

Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске националисты вышли на свою традиционную ежегодную акцию «Русский Марш».

Участники акции начали собираться в 13:30 возле здания на Добролюбова, 2Б — недалеко от гостиницы River Park. Шествие отправилось до памятника Александру III в парке «Городское начало».

«Русский марш» завершился через полчаса после его начала.

Акция согласована, на мероприятии работали сотрудники полиции

Акция согласована, на мероприятии работали сотрудники полиции

Общее число участников — около 50 человек

Общее число участников — около 50 человек

Сразу после завершения шествия участники свернули флаги

Сразу после завершения шествия участники свернули флаги

Сегодня в Новосибирске отмечают День народного единства, в честь этого городской праздник проходит на площади Пименова — в 12 часов там состоялся молебен.

В прошлом году «Русский марш» проходил в парке «Городское начало» — но его маршрут был более коротким.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Русский марш

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (36)

С Богаткова
4 ноя 2019 в 14:16

Наш ЧОП охранял это мероприятие. Ведь мы русские и с нами Бог

Гасть
4 ноя 2019 в 14:25

А гимн "Боже царя храни" они пели?

Qwerty
4 ноя 2019 в 14:24

Сколько заплатили им?