Объединились молитвой: как в Новосибирске прошёл молебен в честь Дня народного единства

Новосибирцы начали отмечать День народного единства в 11 часов утра

Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске отмечают День народного единства — основной праздник идёт на площади Пименова рядом с ГПНТБ.

Мероприятия на площади начались в 11 часов, а в 12:00 здесь прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери.