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Объединились молитвой: как в Новосибирске прошёл молебен в честь Дня народного единства

На площадь Пименова привезли Казанскую икону Божией матери

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Новосибирцы начали отмечать День народного единства в 11 часов утра

Новосибирцы начали отмечать День народного единства в 11 часов утра

Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске отмечают День народного единства — основной праздник идёт на площади Пименова рядом с ГПНТБ.

Мероприятия на площади начались в 11 часов, а в 12:00 здесь прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери стала символом объединения представителей разных национальностей, сословий, вероисповеданий русского народа

Казанская икона Божией Матери стала символом объединения представителей разных национальностей, сословий, вероисповеданий русского народа

На молебне присутствовали официальные лица

На молебне присутствовали официальные лица

После молебна жителей города поздравили митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Некоторые из пришедших также принесли с собой иконы&nbsp;

Некоторые из пришедших также принесли с собой иконы 

На площадь Пименова пришли новосибирцы разных возрастов

На площадь Пименова пришли новосибирцы разных возрастов

Молебен начался в полдень

Молебен начался в полдень

Праздничная программа началась с радиоконцерта — исторической зарисовки на тему освобождения Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

Праздничная программа началась с радиоконцерта — исторической зарисовки на тему освобождения Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

После молебна присутствующие могли прикоснуться к иконе

После молебна присутствующие могли прикоснуться к иконе

Праздник на площади Пименова продлится до 18 часов вечера

Праздник на площади Пименова продлится до 18 часов вечера

Для гостей праздника власти обещали концерт с участием ведущих творческих коллективов — государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», ансамбля музыки для народа «Дружина», вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы» и других.

Для гостей праздника власти обещали концерт с участием ведущих творческих коллективов — государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», ансамбля музыки для народа «Дружина», вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы» и других.

Кроме того, сегодня, традиционно 4 ноября в Новосибирске прошёл «Русский марш» - националисты города шли шествием по набережной.

Благодаря празднику следующая рабочая неделя будет короткой — она начнётся во вторник, 5 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (78)

Qwerty
4 ноя 2019 в 13:57

Какой позор...

Белка N1
4 ноя 2019 в 14:02

Молитва удел слабых людей, которым проще придумать неразрешимые обстоятельства, нежели взять ответственность за судьбу в свои руки.
Ну и конечно коммунист на молебне это что то.
Смешнее только Гэбист восхищающийся творчеством Битлз

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 14:03

Мэр коммунист на молебне, тем временем люди в ямы проваливаются с кипятком, не волнуйтесь, он за ваше здоровье молитву прочтёт и свечку поставит!