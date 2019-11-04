Объединились молитвой: как в Новосибирске прошёл молебен в честь Дня народного единства

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25 октября 2019
Эмодзи вместо тысячи слов
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21 октября 2019
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Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске отмечают День народного единства — основной праздник идёт на площади Пименова рядом с ГПНТБ.
Мероприятия на площади начались в 11 часов, а в 12:00 здесь прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери.
После молебна жителей города поздравили митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Молитва удел слабых людей, которым проще придумать неразрешимые обстоятельства, нежели взять ответственность за судьбу в свои руки.
Ну и конечно коммунист на молебне это что то.
Смешнее только Гэбист восхищающийся творчеством Битлз