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Происшествия

«Ожог более 40% тела»: женщина провалилась в яму с кипятком рядом с домом

Сейчас в ситуации разбираются полицейские и следователи

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Яма, в которую провалилась женщина рядом со своим домом

Яма, в которую провалилась женщина рядом со своим домом

В Новосибирске полиция проводит проверку после происшествия на улице Костычева — женщина упала в яму с горячей водой.

«В субботу вечером в Кировском районе около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка — 89 лет, подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40% тела. Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации», — написала в редакцию НГС внучка пострадавшей женщины, представившаяся Татьяной.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что вечером 2 ноября женщина действительно пострадала.

— 2 ноября в 18:35 в полицию поступило сообщение, что по адресу у дома по улице Костычева женщина упала в яму с горячей водой. На место выезжали сотрудники полиции и сотрудники Следственного комитета. Сейчас обстоятельства данного происшествия проверяются, устанавливаются, — сообщили в пресс-службе полиции.

В середине сентября в центре Новосибирска на улице Ядринцевской в яму с кипятком упала женщина с ребёнком.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Qwerty
4 ноя 2019 в 13:14

СГК пора валить.

cerb
4 ноя 2019 в 13:16

ничейная яма, ничейный кипяток..
просто целительный радоновый ключ забил - в багдаде всё спокойно..

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4 ноя 2019 в 13:13

мэр, мэрия