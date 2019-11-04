«Ожог более 40% тела»: женщина провалилась в яму с кипятком рядом с домом

В Новосибирске полиция проводит проверку после происшествия на улице Костычева — женщина упала в яму с горячей водой.
«В субботу вечером в Кировском районе около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка — 89 лет, подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40% тела. Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации», — написала в редакцию НГС внучка пострадавшей женщины, представившаяся Татьяной.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что вечером 2 ноября женщина действительно пострадала.
— 2 ноября в 18:35 в полицию поступило сообщение, что по адресу у дома по улице Костычева женщина упала в яму с горячей водой. На место выезжали сотрудники полиции и сотрудники Следственного комитета. Сейчас обстоятельства данного происшествия проверяются, устанавливаются, — сообщили в пресс-службе полиции.
В середине сентября в центре Новосибирска на улице Ядринцевской в яму с кипятком упала женщина с ребёнком.