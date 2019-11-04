«Ожог более 40% тела»: женщина провалилась в яму с кипятком рядом с домом

Яма, в которую провалилась женщина рядом со своим домом

В Новосибирске полиция проводит проверку после происшествия на улице Костычева — женщина упала в яму с горячей водой.

«В субботу вечером в Кировском районе около частного дома прорвало отопление. Улица освещается плохо, бабушка — 89 лет, подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40% тела. Находится на искусственной вентиляции легких в реанимации», — написала в редакцию НГС внучка пострадавшей женщины, представившаяся Татьяной.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что вечером 2 ноября женщина действительно пострадала.