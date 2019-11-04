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Происшествия

Водитель «Хонды» влетел в столб на Выборной и разбился насмерть

Кроме того, пассажирка автомобиля попала в больницу

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Авария случилась примерно в 9:30

Авария случилась примерно в 9:30

Сегодня утром 4 ноября в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль «Хонда» влетел в столб, после этого водитель погиб.

— Водитель 1990 года рождения (29 лет. — Прим. ред.) двигался по улице Кирова в сторону Выборной со стороны улицы Лобова. Не справился с управлением, при повороте на улицу Выборную совершил наезд на световую опору, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его пассажирка, 38-летняя женщина, сломала ногу.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

2 ноября в Первомайском районе автомобильToyota Verossa влетел в дерево недалеко от станции Инская — от сильного удара его разорвало на две части.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (25)

Опытный автолюбитель
4 ноя 2019 в 11:19

-1 богач. Жаль пассажирку пострадала из-за тяги к дорогим Иномаркам, джипам.

ЫЫЫ
4 ноя 2019 в 11:14

"Водитель 1990 года рождения (29 лет. — Прим. ред.)", а вот и не факт. может и 28 ещё.

Фото пользователя
4 ноя 2019 в 11:07

Ключевое слово «влетел»! Вот и исход.