Водитель «Хонды» влетел в столб на Выборной и разбился насмерть

— Водитель 1990 года рождения (29 лет. — Прим. ред. ) двигался по улице Кирова в сторону Выборной со стороны улицы Лобова. Не справился с управлением, при повороте на улицу Выборную совершил наезд на световую опору, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сегодня утром 4 ноября в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль «Хонда» влетел в столб, после этого водитель погиб.

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2 ноября в Первомайском районе автомобильToyota Verossa влетел в дерево недалеко от станции Инская — от сильного удара его разорвало на две части.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

