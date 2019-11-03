В Октябрьском районе иномарка с пассажирами улетела в кювет

Вечером в воскресенье, 3 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска «Мазда» улетела в кювет. Авария произошла на улице Дубравы.
Как сообщается в паблике «АСТ-54», водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги и перевернулась несколько раз. В машине в момент аварии находились четыре человека. По словам очевидцев, в аварии пострадала девушка — у неё переломы обеих ног.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
— Информация поступала о том, что легковой автомобиль съехал с проезжей части. Информации о травмах пока нет, — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.
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