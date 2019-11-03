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Происшествия

В Октябрьском районе иномарка с пассажирами улетела в кювет

Очевидцы сообщают о пострадавших

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Машина получила серьёзные повреждения

Машина получила серьёзные повреждения

Вечером в воскресенье, 3 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска «Мазда» улетела в кювет. Авария произошла на улице Дубравы.

Как сообщается в паблике «АСТ-54», водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги и перевернулась несколько раз. В машине в момент аварии находились четыре человека. По словам очевидцев, в аварии пострадала девушка — у неё переломы обеих ног.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— Информация поступала о том, что легковой автомобиль съехал с проезжей части. Информации о травмах пока нет, — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В прошлый четверг, 31 октября, «Лексус» вылетел с дороги на Краснояровском шоссе и попал в берёзу — водитель погиб.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (2)

4 ноя 2019 в 00:59

Че за кювет, где там он может быть?

4 ноя 2019 в 00:52

Как? Как там разогнаться чтобы кувырком покатиться, что за дилетанты без башки ездят вокруг, всемилостивый аллах! Как им втемяшить, что ангелы-хранители на такой скорости не работают? Что за идиотизм - а, темно - пристегиваться не будем, камер нет, ментов нет - а, под сотку будем топить, да на красный, авось пронесет!
Хорошо хоть не прибрал никого недоводитель... И тот босоногий мальчик с Первомайки тоже, кстати!