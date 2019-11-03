Прервали серию побед: хоккейная «Сибирь» проиграла «Металлургу»

«Сибири» не удалось во второй раз одержать победу над «Металлургом»

Первый гол в ворота «Сибири» забил нападающий Денис Паршин на 18-й минуте матча. Вторая шайба тоже была за «Металлургом». Её забил Николай Кулёмин.

В воскресенье, 3 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила «Металлургу» со счётом 4:1.

«Сибирь» смогла забросить соперникам только один гол в конце второго периода. Однако уже в третьем «Металлург» смог забить в наши ворота ещё две шайбы.

Следующую игру новосибирская команда проведёт только через девять дней. Она сыграет против ярославского «Локомотива».