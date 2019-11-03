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Прервали серию побед: хоккейная «Сибирь» проиграла «Металлургу»

Матч завершился со счётом 4:1

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«Сибири» не удалось во второй раз одержать победу над «Металлургом»

«Сибири» не удалось во второй раз одержать победу над «Металлургом»

В воскресенье, 3 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила «Металлургу» со счётом 4:1.

Первый гол в ворота «Сибири» забил нападающий Денис Паршин на 18-й минуте матча. Вторая шайба тоже была за «Металлургом». Её забил Николай Кулёмин.

«Сибирь» смогла забросить соперникам только один гол в конце второго периода. Однако уже в третьем «Металлург» смог забить в наши ворота ещё две шайбы.

Следующую игру новосибирская команда проведёт только через девять дней. Она сыграет против ярославского «Локомотива».

В прошлом матче, который выпал на день рождения хоккейного клуба «Сибирь», новосибирцы одолели ЦСКА.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Хоккей
3 ноя 2019 в 22:05

Ну что ж,рано или поздно,но эта блестящая победная серия должна была закончиться.Поначалу действовали неплохо,но во второй половине матча стали сдавать,сил не хватило,да и эмоциональный запал,похоже,израсходовали в предыдущих матчах.А Магнитка доказала,что это сильная команда с очень хорошим подбором игроков,и стартовые неудачи были временными.
Ну а игрокам Сибири нужно успеть отдохнуть за этот 9дневный перерыв и отработать наконец реализацию большинства - Магнитка сегодня показала - как это надо делать.

777
3 ноя 2019 в 22:03

Обделались?! Позорники! Да ещё вся страна наблюдала.

гость
3 ноя 2019 в 22:02

Ох сейчас повылезут всякие глобусы со своими "А я говориииила!"))) А по Сибири - хорошая игра, не победили - ладно, не страшно, главное, чтобы не сериями проигрывали))). В перерыве тренировать игру в неравных!!!