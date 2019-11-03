В Кировском районе полиция устроила погоню за BMW

Сегодня днём в Новосибирске полиция преследовала черный BMW на Северо-Чемском жилмассиве. Погоня продолжалась до тех пор, пока водитель не упёрся в забор на улице Гэсстроевской, 2/1.
Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», водитель бросил свой автомобиль и попытался скрыться, однако его быстро задержали. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.
— Мужчина не остановился по требованию ДПС ГИБДД, в ходе преследования был остановлен, задержан и доставлен в полицию. На данный момент водитель проходит проверку на факт алкогольного опьянения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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