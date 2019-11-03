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В Кировском районе полиция устроила погоню за BMW

Предположительно, водитель был пьян

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Сотрудники ГИБДД оперативно задержали водителя

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали водителя

Сегодня днём в Новосибирске полиция преследовала черный BMW на Северо-Чемском жилмассиве. Погоня продолжалась до тех пор, пока водитель не упёрся в забор на улице Гэсстроевской, 2/1.

Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», водитель бросил свой автомобиль и попытался скрыться, однако его быстро задержали. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

— Мужчина не остановился по требованию ДПС ГИБДД, в ходе преследования был остановлен, задержан и доставлен в полицию. На данный момент водитель проходит проверку на факт алкогольного опьянения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вы были очевидцем и знаете дополнительные подробности? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор на вашей машине зафиксировал погоню? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону +7 923 157-00-00 (можно СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

Ранее стало известно, что в Первомайском районе автомобиль Subaru Forester врезался в дерево. Водитель остался жив, но машина разбита вдребезги.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
3 ноя 2019 в 21:13

Да фиг с ним с этим БМВ.
Лучше скажите, откуда в городе взялся экипаж ДПС ????
Врубился- это проходила обкатка новых машин, что были не давно получены.
Просто завтра их должны распределить по начальству и экипаж заставили обкатывать.
А тут нарушитель.Ну и решили проверить новую машину на скорости, люстру и матюгальник на работоспособность.

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 21:17

Поди ехал, врубив на полную громкость "черный бумер, черный бумер, стопсигнальные огни", чем и привлек к себе внимание

Андрюша
3 ноя 2019 в 21:08

Ни ездить, ни бегать не умеет.