В Кировском районе полиция устроила погоню за BMW

Сегодня днём в Новосибирске полиция преследовала черный BMW на Северо-Чемском жилмассиве. Погоня продолжалась до тех пор, пока водитель не упёрся в забор на улице Гэсстроевской, 2/1.



Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», водитель бросил свой автомобиль и попытался скрыться, однако его быстро задержали. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

— Мужчина не остановился по требованию ДПС ГИБДД, в ходе преследования был остановлен, задержан и доставлен в полицию. На данный момент водитель проходит проверку на факт алкогольного опьянения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.