В Новосибирской области поезд задел легковушку на железнодорожных путях

В минувшую субботу, 2 ноября, в Новосибирской области между станциями Восточная и Буготак грузовой поезд задел легковой автомобиль .

Как сообщили в пресс-службе РЖД, водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора и остановился на железнодорожных путях перед движущимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, произошло касательное столкновение. Автомобиль скрылся с места ДТП», — добавили в пресс-службе.



В результате аварии никто не пострадал. Личность водителя легкового автомобиля устанавливается.