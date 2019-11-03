В Новосибирской области поезд задел легковушку на железнодорожных путях

В минувшую субботу, 2 ноября, в Новосибирской области между станциями Восточная и Буготак грузовой поезд задел легковой автомобиль .
Как сообщили в пресс-службе РЖД, водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора и остановился на железнодорожных путях перед движущимся грузовым поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, произошло касательное столкновение. Автомобиль скрылся с места ДТП», — добавили в пресс-службе.
В результате аварии никто не пострадал. Личность водителя легкового автомобиля устанавливается.
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