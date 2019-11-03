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В Новосибирской области поезд задел легковушку на железнодорожных путях

Водитель скрылся с места ДТП

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Личность водителя пока неустоновлена

Личность водителя пока неустоновлена

В минувшую субботу, 2 ноября, в Новосибирской области между станциями Восточная и Буготак грузовой поезд задел легковой автомобиль .

Как сообщили в пресс-службе РЖД, водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора и остановился на железнодорожных путях перед движущимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, произошло касательное столкновение. Автомобиль скрылся с места ДТП», — добавили в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал. Личность водителя легкового автомобиля устанавливается.

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На прошлой неделе два человека попали под электричку в Академгородке. Оба погибли.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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3 ноя 2019 в 20:54

приметы хоть какие водителя?коллегам своим в чопе передам,может кто видел его.

Гость
3 ноя 2019 в 20:53

Ну скрылся и скрылся, ну и чёрт с ним.Главное электровоз не пострадал.