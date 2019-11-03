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Происшествия

На Челюскинцев у цирка прямо во время движения загорелось такси

Пожарные потушили огонь быстро, но автомобиль успел серьезно пострадать

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Автомобиль вспыхнул, когда двигался по улице Челюскинцев в сторону вокзала&nbsp;

Автомобиль вспыхнул, когда двигался по улице Челюскинцев в сторону вокзала 

Автомобиль «Рено Логан» загорелся на улице Челюскинцев, рядом с Вознесенским собором, в это воскресенье, 3 ноября. Пожарные прибыли быстро, но огонь к тому моменту уже успел охватить салон.

Читатели НГС прислали в редакцию видео пожара. У такси, предположительно, воспламенился двигатель. Водитель какое-то время пытался потушить пламя самостоятельно, однако ему это явно не удалось.

На другом видео машина уже полыхает вовсю, водитель стоит рядом.

— Сейчас же бахнет. Да, не повезло таксисту, — сокрушается за кадром читатель, который прислал видео.

На следующем видео тушением машины занимаются пожарные. Им быстро удалось погасить пламя, но салон автомобиля к тому времени должен был серьезно пострадать.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (12)

Бабушка
3 ноя 2019 в 18:24

Главное, что люди не пострадали. Автомобиль - это всего лишь металл и пластик, его не жалко. Таксисты хорошо зарабатывают, и для него не проблема купить новый автомобиль.

макс
3 ноя 2019 в 18:22

И кто не верил в Схождение Благодатного огня?))

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 18:20

Надеюсь таксист в это время молился.