На Челюскинцев у цирка прямо во время движения загорелось такси

Автомобиль «Рено Логан» загорелся на улице Челюскинцев, рядом с Вознесенским собором, в это воскресенье, 3 ноября. Пожарные прибыли быстро, но огонь к тому моменту уже успел охватить салон.
Читатели НГС прислали в редакцию видео пожара. У такси, предположительно, воспламенился двигатель. Водитель какое-то время пытался потушить пламя самостоятельно, однако ему это явно не удалось.
На другом видео машина уже полыхает вовсю, водитель стоит рядом.
— Сейчас же бахнет. Да, не повезло таксисту, — сокрушается за кадром читатель, который прислал видео.
На следующем видео тушением машины занимаются пожарные. Им быстро удалось погасить пламя, но салон автомобиля к тому времени должен был серьезно пострадать.
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