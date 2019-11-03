На Челюскинцев у цирка прямо во время движения загорелось такси

Автомобиль вспыхнул, когда двигался по улице Челюскинцев в сторону вокзала

Автомобиль «Рено Логан» загорелся на улице Челюскинцев, рядом с Вознесенским собором, в это воскресенье, 3 ноября. Пожарные прибыли быстро, но огонь к тому моменту уже успел охватить салон.



Читатели НГС прислали в редакцию видео пожара. У такси, предположительно, воспламенился двигатель. Водитель какое-то время пытался потушить пламя самостоятельно, однако ему это явно не удалось.



На другом видео машина уже полыхает вовсю, водитель стоит рядом.

— Сейчас же бахнет. Да, не повезло таксисту, — сокрушается за кадром читатель, который прислал видео.