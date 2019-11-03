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На открытии модного бара подожгли барную стойку (видео)

Новое заведение начало работать на месте бара People's на Красном проспекте

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Для создания огненного шоу в баре не пожалели нескольких бутылок крепкого алкоголя

Для создания огненного шоу в баре не пожалели нескольких бутылок крепкого алкоголя

В историческом здании на Красном проспекте, 22 начал работать бар под названием 22 TWENTY TWO. Торжественное открытие отметили с огоньком — в буквальном смысле.

22 TWENTY TWO — проект группы рестораторов, которая управляет заведениями сетей «Чучвара», «Перчини», People's и т. д. Бар заменил работавший здесь до этого People's. Официальное открытие состоялось вечером в субботу.

Гвоздем праздничной программы можно считать пылающую барную стойку. На неё предварительно вылили изрядное количество крепкого алкоголя, а после того, как он загорелся, бармены не уставали поливать спиртное и дальше.

Заведение будет работать в среднем ценовом сегменте. Порция горячего здесь обойдется в 400–600 рублей, пол-литровый бокал пива стоит 230–390 рублей. В меню смесь блюд разных национальных кухонь с авторской подачей. Подробнее о заведении можно будет прочитать в обзоре, который выйдет на НГС на будущей неделе.

Это уже не первый People's, которым владельцы пожертвовали ради нового проекта. Ранее в этом году грузинский ресторан «Хлеб и Нино» открылся в Академгородке также в помещении, где работал один из баров этой сети.

Дом купцов Сурикова и Молчанова, построенный в начале ХХ века, давно превратился в ресторанный комплекс. Кроме 22 TWENTY TWO здесь работают большая кофейня сети «Чашка кофе», бар Guilty, китайский ресторан Shifu и т. д. Последним по счёту (перед 22 TWENTY TWO) новым заведением здесь стал винный бар «Нос в бокале», открывшийся в октябре. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

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3 ноя 2019 в 19:06

помню плясала на барной стойке.директор чопа одобрил.