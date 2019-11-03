«Дали коленом под зад»: жители Пашино вышли на митинг в центре Новосибирска

Юрий Цветков борется за квартиру в Пашино не первый год Фото: Стас Соколов

В центре Новосибирска прошёл митинг против выселения жителей Пашино из квартир, которые принадлежат Минобороны. В самом ведомстве считают, что те занимают служебное жилье незаконно.

Акции протеста военных пенсионеров и сочувствующих им горожан проходят в Новосибирске с лета этого года. На этот раз местом для митинга был избран сквер в начале улицы Орджоникидзе. По оценкам корреспондента НГС, в акции приняли участие порядка 30 человек. Определить их число точнее не представлялось возможным из-за обилия людей с камерами и, предположительно, представителей правоохранительных органов в штатском.



— В Гвардейском выселяют не только военных пенсионеров, но и гражданских, которые обслуживали военный городок. У меня 20 лет выслуги, а нас поставили <…> в позу прачки и дали коленом под зад, — заявил Юрий Цветков, которого представили как ветерана Вооруженных сил и МВД.



На митинг пришло около 30 человек Фото: Стас Соколов

Другие выступления были ещё более эмоциональны. Так, прозвучала мысль, что «не стоит загонять в угол людей, чья профессия — убивать» (речь шла о военных. — Прим. ред.).

Общественник и организатор акции Вячеслав Бондарев отметил, что особенно возмутительно на фоне нехватки средств на расселение людей в Гвардейском звучат сообщения о многомиллиардных хищениях, которые вскрываются в армии.



Единственный плакат на митинге выглядел универсальным, поскольку он подходит для любой акции протеста в принципе Фото: Стас Соколов

Проблема у жителей Гвардейского возникла после того, как Минобороны потребовало от десятков семей освободить занимаемое ими служебное жилье. По словам Цветкова, формальные причины, по которым это происходит, могут отличаться. Кто-то не дослужил положенный срок в Вооружённых силах, кто-то не был вообще военнослужащим, хотя и работал в системе, обслуживавшей военный городок, кто-то, уволившись из армии, устроился в другие силовые ведомства. Выселяемые пенсионеры уже не первый год судятся с Минобороны за право остаться в занимаемом жилье.

