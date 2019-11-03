На европейском ТВ показали сюжет о «странном» новосибирском частном музее

Европейское телевидение заинтересовал Музей Смерти при новосибирском крематории.
Сюжет о новосибирском Музее Смерти появился на «Евроньюс» 1 ноября. В нем рассказывается о необычном (с точки зрения авторов) музее в далекой Сибири.
— Этот музей посвящен тому, о чем большинство людей не хотели бы думать: смерти, — говорится в сюжете.
Короткое видео описывает сам музей, рассказывая, в частности, о том, что многие из его почти 30 тысяч экспонатов были приобретены в разное время на блошиных рынках Европы.
— Смерть всегда интересовала людей, потому что это то, что они никогда не могли по настоящему принять, — цитируют авторы сюжета руководителя музея.
Новосибирский музей мировой погребальной культуры (таково его полное официальное название) действительно можно считать самым необычным музеем региона. Его экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами. Так, весной этого года здесь появились четыре уникальных мундира военнослужащих времён царской России: среди них есть форма, какую носил адъютант российского императора Николая II.