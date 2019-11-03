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На европейском ТВ показали сюжет о «странном» новосибирском частном музее

Многие из почти 30 тысяч экспонатов были приобретены на блошиных рынках Европы

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Необычным музеем в Новосибирске заинтересовались в Euronews

Необычным музеем в Новосибирске заинтересовались в Euronews

Европейское телевидение заинтересовал Музей Смерти при новосибирском крематории.

Сюжет о новосибирском Музее Смерти появился на «Евроньюс» 1 ноября. В нем рассказывается о необычном (с точки зрения авторов) музее в далекой Сибири.

— Этот музей посвящен тому, о чем большинство людей не хотели бы думать: смерти, — говорится в сюжете.

Короткое видео описывает сам музей, рассказывая, в частности, о том, что многие из его почти 30 тысяч экспонатов были приобретены в разное время на блошиных рынках Европы.

Музей Погребальной культуры — часть Новосибирского крематория&nbsp;

Музей Погребальной культуры — часть Новосибирского крематория 

— Смерть всегда интересовала людей, потому что это то, что они никогда не могли по настоящему принять, — цитируют авторы сюжета руководителя музея.

Новосибирский музей мировой погребальной культуры (таково его полное официальное название) действительно можно считать самым необычным музеем региона. Его экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами. Так, весной этого года здесь появились четыре уникальных мундира военнослужащих времён царской России: среди них есть форма, какую носил адъютант российского императора Николая II. 

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КОММЕНТАРИИ (13)

Старушенция
3 ноя 2019 в 14:42

Этот музей - катастрофа моральная и эстетическая. Как можно делать рекламу на этой теме и изображать из себя деятелей искусства, не понимаю! А музей - чистая реклама, да ещё с уклоном в извращения - культ смерти и реклама посмертного убранства.
Единственный смысл посещения крематория вне похорон - узнать, что предлагают и во что это обойдётся. Но накидывать на это плотный флёр высокого искусства - это предел цинизма. Смерть - это зло, а не повод мериться нарядами и декором захоронения.

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3 ноя 2019 в 14:16

У нас в чопе есть музей.связан с безопасностью.Есть уникальные экспонаты.Директор лично собирал их по всему миру.вход свободный.

Qwerty
3 ноя 2019 в 15:19

Один из лучших музеев Новосиба. Хоть есть на что посмотреть. А то во многих наших музеях одни бумажки да фото.