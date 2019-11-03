На европейском ТВ показали сюжет о «странном» новосибирском частном музее

Европейское телевидение заинтересовал Музей Смерти при новосибирском крематории.



Сюжет о новосибирском Музее Смерти появился на «Евроньюс» 1 ноября. В нем рассказывается о необычном (с точки зрения авторов) музее в далекой Сибири.



— Этот музей посвящен тому, о чем большинство людей не хотели бы думать: смерти, — говорится в сюжете.



Короткое видео описывает сам музей, рассказывая, в частности, о том, что многие из его почти 30 тысяч экспонатов были приобретены в разное время на блошиных рынках Европы.

