Пенсионерку насмерть сбили в зоне пешеходного перехода

Трагедия произошла вечером 2 ноября в рабочем посёлке Кольцово, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчина 64 лет на автомобиле «Лада Веста» пытался объехать автобус, который стоял на остановке общественного транспорта. В это время дорогу здесь пыталась перейти женщина 75 лет. Как уточнили в полиции, ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина попала под колеса и была доставлена с тяжелыми травмами в больницу, где спустя 4 часа скончалась.

Автомобиль «Лада Веста» объезжал автобус на остановке и сбил пожилую женщину. Она скончалась в больнице четырьмя часами позже.

Как сообщили в ГУ МВД, по этому случаю проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Это уже второе происшествие с пожилыми пешеходами за последние два дня. Вечером 1 ноября при похожих обстоятельствах была сбита женщина в Кировском районе, она тоже скончалась.

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