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Происшествия

Пенсионерку насмерть сбили в зоне пешеходного перехода

Водитель «Лада Веста» не заметил её, когда пытался объехать стоявший на остановке автобус

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Трагедия произошла в зоне пешеходного перехода, полиция выясняет обстоятельства происшествия

Трагедия произошла в зоне пешеходного перехода, полиция выясняет обстоятельства происшествия

Автомобиль «Лада Веста» объезжал автобус на остановке и сбил пожилую женщину. Она скончалась в больнице четырьмя часами позже.

Трагедия произошла вечером 2 ноября в рабочем посёлке Кольцово, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчина 64 лет на автомобиле «Лада Веста» пытался объехать автобус, который стоял на остановке общественного транспорта. В это время дорогу здесь пыталась перейти женщина 75 лет. Как уточнили в полиции, ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина попала под колеса и была доставлена с тяжелыми травмами в больницу, где спустя 4 часа скончалась.

Как сообщили в ГУ МВД, по этому случаю проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже второе происшествие с пожилыми пешеходами за последние два дня. Вечером 1 ноября при похожих обстоятельствах была сбита женщина в Кировском районе, она тоже скончалась. 

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (14)

3 ноя 2019 в 13:29

Опять нарушение элементарных правил. Автобус надо сзади обходить, а не под носом у водителя. Цена жизни - лишние 7 метров и 15 секунд.

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3 ноя 2019 в 13:28

а автобус стоял в остановочном кармане или как обычно - в правой или средней полосе?

3 ноя 2019 в 13:36

Перед пп и во-время высадки пассажиров из от,необходимо снижать скорость до минимума,вплоть до полной остановки,дабы избежать подобных трагедий,но часто наблюдаю обратную реакцию водителей-ускорение.