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Еда

300 горожан приняли участие в местном гастрономическом празднике

В Новосибирске прошёл очередной День пеляди

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Одно из блюд, приготовленных для фестиваля, — запеченная пелядь со спаржей

Одно из блюд, приготовленных для фестиваля, — запеченная пелядь со спаржей

В минувшую субботу в Новосибирске отметили День пеляди. В этом году впервые этот гастрономический фестиваль проходил сразу на нескольких площадках.

День пеляди — праздник, который придумал и проводит фермер и общественный деятель Константин Терещенко. Смысл фестиваля состоит в том, что именно осенью, в конце октября – начале ноября, заканчивается вылов этого вида рыбы, которую разводят в многочисленных озерах Новосибирской области.

Впервые День пеляди прошел в Новосибирске в 2015 году и с тех пор организуется на базе какого-то заведения, где из пеляди готовят к празднику специальный набор блюд. В 2019 году основной площадкой для проведения фестиваля стал бар-пивоварня «Три лося» на площади Маркса. Всего, по словам Терещенко, в этом году на праздник было продано порядка 300 билетов.

В нынешнем году День пеляди проводился в баре-пивоварне «Три лося»

В нынешнем году День пеляди проводился в баре-пивоварне «Три лося»

Гостям были предложены сложные бутерброды с малосольной пелядью, творожным сыром, огурцом и имбирём, запеченная пелядь со спаржей и т. д. На входе гостей встречала фотозона, оформленная как привал рыбаков.

— Сачок для рыбы, который здесь стоит, — тот самый, с помощью которого мы «черпали» пелядь в этом году, говорит Терещенко.

Аниматоры старались соответствовать стилистике праздника

Аниматоры старались соответствовать стилистике праздника

В 2019 году впервые к празднику подключились и другие заведения. Так, специальное меню подготовили к этому дню в рыбном ресторане «Четверг». А в кулинарии Chef de Cuisine появилась пелядь, запеченная в лепестках цукини. 

В прошлом году День пеляди принимал ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ. после чего в постоянное меню заведения вошли новые блюда, которые были изначально придуманы специально для фестиваля. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

Пелядь очкастая
3 ноя 2019 в 12:12

Балаган для "интелегенции Великоросии"
А что цены на рыбу как в космосе?

elka
3 ноя 2019 в 12:52

от рыбы тошнит!;)надо тест купить..::((

Пелядь очкастая
3 ноя 2019 в 12:29

В Эвропе, такие праздники устраивают только на ОБЩЕдоступные товары. А в Великоросии по чиновничьи все как то. По советски.