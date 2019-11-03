300 горожан приняли участие в местном гастрономическом празднике

В минувшую субботу в Новосибирске отметили День пеляди. В этом году впервые этот гастрономический фестиваль проходил сразу на нескольких площадках.



День пеляди — праздник, который придумал и проводит фермер и общественный деятель Константин Терещенко. Смысл фестиваля состоит в том, что именно осенью, в конце октября – начале ноября, заканчивается вылов этого вида рыбы, которую разводят в многочисленных озерах Новосибирской области.



Впервые День пеляди прошел в Новосибирске в 2015 году и с тех пор организуется на базе какого-то заведения, где из пеляди готовят к празднику специальный набор блюд. В 2019 году основной площадкой для проведения фестиваля стал бар-пивоварня «Три лося» на площади Маркса. Всего, по словам Терещенко, в этом году на праздник было продано порядка 300 билетов.