«Всё про машину спрашивал»: после удара об дерево Subaru лег на крышу посреди дороги

Автомобиль лёг на крышу после удара об дерево в Первомайском районе

У автомобиля выбиты стекла, удар смял его переднюю часть, однако водитель выжил. По свидетельствам очевидцев, первую помощь ему оказали ещё другие участники движения, а потом — врачи скорой помощи.

Авария случилась на улице Первомайская. Предположительно, водитель не справился с управлением. Машина сначала врезалась в дерево, после чего её отбросило обратно на проезжую часть, где она пролетела несколько метров и легла на крышу.

— Сказал, что развёлся с женой, всё про машину спрашивал, — рассказал один из очевидцев.



Это уже вторая серьезная авария в Первомайском районе за последние двое суток. Вчера на станции Инская автомобиль Toyota Verossa также врезался в дерево — от сильного удара легковушку разорвало на две части.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

