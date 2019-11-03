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Происшествия

«Всё про машину спрашивал»: после удара об дерево Subaru лег на крышу посреди дороги

Водитель не справился с управлением, но остался жив

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Автомобиль лёг на крышу после удара об дерево в Первомайском районе

Автомобиль лёг на крышу после удара об дерево в Первомайском районе

В Первомайском районе автомобиль Subaru Forester врезался в дерево. Водитель остался жив, но машина разбита вдребезги.

Авария случилась на улице Первомайская. Предположительно, водитель не справился с управлением. Машина сначала врезалась в дерево, после чего её отбросило обратно на проезжую часть, где она пролетела несколько метров и легла на крышу.

У автомобиля выбиты стекла, удар смял его переднюю часть, однако водитель выжил. По свидетельствам очевидцев, первую помощь ему оказали ещё другие участники движения, а потом — врачи скорой помощи.

— Сказал, что развёлся с женой, всё про машину спрашивал, — рассказал один из очевидцев.

Это уже вторая серьезная авария в Первомайском районе за последние двое суток. Вчера на станции Инская автомобиль Toyota Verossa также врезался в дерево — от сильного удара легковушку разорвало на две части. 

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (25)

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 11:53

Подкаблучник скорее всего не один уважаемый себя мужик не будет переживать из за развода... Покажи мне собаку... Гав... Гав... Гав... А теперь покажи мне уточку... Кря... Кря... Кря... А теперь покажи мне оленя... Она мне изменила но я её простил...

Субарист
3 ноя 2019 в 11:54

Субару Форик, машина мощная.Кобыл под капотом хватает, а если ещё и турбо, то чуть притопил и она взлетает.Видно не смог на скорости справится.
У меня Форик с турбо, 240 кобыл под капотом.Резвая машинеха, не прощает ошибок.

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 12:15

дважды повезло парню: и развелся, и жив остался!