После обидного рейтинга урбанистов новосибирцы назвали 9 причин, почему считают город некомфортным

Одной из главных проблем Новосибирска горожане считают пыль на дорогах Фото: из архива НГС

Накануне Минстрой России совместно с «Дом.рф» и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Среди городов-миллионников Новосибирск оказался только на десятой строчке. Меньше всего баллов город получил за социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства, а также за улично-дорожную сеть.

НГС спросил читателей, считают ли они Новосибирск комфортным городом для проживания. На момент публикации новости в опросе поучаствовали 4167 человек — 75% проголосовали за вариант «Нет, здесь нужно многое менять», 17% выбрали ответ «Скорее да, чем нет», и только 7% считают Новосибирск безусловно комфортным городом. В комментариях читатели рассказали, что их не устраивает в городе и как сделать его лучше.

«Красят поверх грязи в цвет грязи» — Самое неблагополучное в нашем городе — это вечная грязь на дорогах и грязные машины! А всё по причине огромных земельных пустошей вдоль дорог — ничем не засаженных. А еще бордюры ниже уровня этой земли — как дождь, так всё плывет на дорогу... Ливневок-то нет! — говорит участница дискуссии под ником «ахнатка». — Чугунные решетки, где они ещё сохранились, нужно не просто красить, а реставрировать. Выкопать, убрать многолетние слои краски и покрасить в чёрный цвет, да ещё и блестящей краской, так как эти ограды стилизованы под каслинское литье. Но кто же это делать будет? Их уже сколько лет красят поверх грязи в цвет грязи — тускло-серый, чтобы новая грязь не так была видна, — отметила Дина Митт.

— Город очень грязный, и с каждым годом ситуация становится все хуже. Локоть обещал весной, что по всем улицам пройдутся с пылесосами и будет чисто. Но как было грязно, так и осталось. У нас пыльно всегда! Даже зимой, если снега мало, везде грязь и пыль. И еще в городе очень мало зеленых зон. Вместо того, чтобы заниматься озеленением, высаживать деревья, у нас, наоборот, вырубают деревья, а какие-то зеленые островки отдают под точечную застройку. Позор! — пишет в комментариях человек под ником «гость».

«Главная беда — «непроходимость»» — Город действительно некомфортный. Главная беда — «непроходимость», мало, очень мало тротуаров, и они узкие. Серые пыльные улицы, мало зелени, цветы как капля в море. Зимой вообще взгляду зацепиться не за что, плохо убранные дороги, тротуары. Хотелось бы больше красивого освещения. Про транспортную доступность можно сказать коротко — дико неудобно! Город как будто спрятан внутри, внешне не впечатляет. Природа красивая, люди хорошие, но вот используется этот потенциал чудовищно. Первое впечатление от города, пришедшее на ум, — изнасилованный, — эмоционально высказался «прохожий».

— Везде поребрики, съездов нигде нет. Пандусы? Если и есть, то сделаны по-дурацки. С коляской детской передвигаться очень неудобно, — пишет «lyuna». «Комфортное место только в центре» — На Маркса убогая площадь. Там даже лавок нет. Вышел из метро, купил мороженое, а сесть негде. Только на заплёванной остановке. В спальных районах разбить парки. Юго-Западный — облагородить озеро, сделать беговые и велодорожки, лавочки для отдыха, — предлагает Кузя.



— У нас комфортное место только в центре, а остальные районы? Где администрация, куда смотрит? Тротуары как после бомбёжки, освещение в вечернее время отсутствует. Детские площадки ставят только в окружении новостроек, а остальным детям негде играть. Два парка рядом, но там кроме лавочек нет ничего. Ну неужели нельзя сделать какую-нибудь светодиодную арку, поставить красивые топиары с подсветкой, выделить местечко под детский городок, — пишет ещё один новосибирец под ником «гость». «Апофеоз провинциальности и безвкусицы» — Климат у нас отличный, много солнечных дней, прекрасная природа. Жаль, что руководят городом косо-криво: троллейбусы раздолбанные, пыль столбом, скверов и парков не прибавилось, а деревья вырубают под стройки и стоянки, масса заборов убоги, и странная бетонная кишка вдоль Красного проспекта — апофеоз провинциальности и безвкусицы. Ощущение, что ни архитекторов, ни художников, ни скульпторов современных, молодых, активных в городе нет: ничего современного, задорного, привлекательного для города не создают. Молодежь местная уезжает, понятно почему. А приезжим всё хорошо — слаще морковки не видали. Грустно смотреть на город, который расцветал и рос в 60–70–80-е годы, славился учёными и художниками, врачами и музыкантами... Ведь тогда никто не говорил, что расположение плохое или климат не тот! Ехали к нам со всего мира — посмотреть, поработать и поучиться. Увы! — считает участница обсуждения под ником «Путятишна».



«На это всё нужны деньги» — К сожалению, город нищий. Городу нужно больше денег на развитие. Катастрофически не хватает метро в удалённые районы, не хватает широких дорог и развязок. Городу не хватает объездной дороги, чтобы фуры его не разбивали. Городу не хватает ремонта дорог. Городу не хватает тротуаров и чистоты — либо пыльно (если сухо), либо очень грязно. Те тротуары, что сейчас есть, не чинятся. Городу не хватает перехватывающих бесплатных или минимально платных парковок. Да хоть каких-нибудь. Иначе центр забит, места около крупных БЦ и ТРК забиты. Городу, к великому сожалению, много чего не хватает, и на это всё нужно денег, — резюмирует Игорь.

Несмотря на невысокие оценки экспертов и недовольство самих горожан, многие жители России хотели бы переехать в Новосибирск — чаще хотят перебраться только в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар. Правда, известный блогер-урбанист Илья Варламов разнес наш город, заявив, что Новосибирск — незачет. Сотни новосибирцев ответили в комментариях Варламову, НГС собрал 10 самых неожиданных мнений.

