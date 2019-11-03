Новосибирцы выстроились в очередь в обновлённое бистро ИКЕА

В мебельном гипермаркете ИКЕА после реконструкции открылась закусочная, которую в этой компании называют «Бистро». Она стала больше, и в ней появились новые блюда.



Бистро расположено в зоне касс, на выходе из магазина. В отличие от «ресторана ИКЕА», где есть посадочные места и посуда, бистро работало навынос, предлагая весьма ограниченный набор простых закусок — хот-доги, пончики и мороженное. Как сообщили в пресс-службе ИКЕА, работать бистро начало в минувшую пятницу.

