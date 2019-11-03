Новосибирцы выстроились в очередь в обновлённое бистро ИКЕА

В мебельном гипермаркете ИКЕА после реконструкции открылась закусочная, которую в этой компании называют «Бистро». Она стала больше, и в ней появились новые блюда.
Бистро расположено в зоне касс, на выходе из магазина. В отличие от «ресторана ИКЕА», где есть посадочные места и посуда, бистро работало навынос, предлагая весьма ограниченный набор простых закусок — хот-доги, пончики и мороженное. Как сообщили в пресс-службе ИКЕА, работать бистро начало в минувшую пятницу.
Изначально бистро представляло собой одну стойку обслуживания, расположенную со стороны касс, затем к ней добавилась ещё одна — со стороны галереи. В новой версии площадь бистро увеличилась ещё больше, теперь оно занимает всё пространство, которое ранее служило одним из проходов, ведущих из магазина в галерею.
Увеличилось и количество блюд, которые предлагает бистро. Теперь здесь можно купить шведские фрикадельки из курятины — в бистро их продают в бумажных пакетиках. Среди других новинок — картофельные треугольники и обновленные горячие бутерброды, которые в ИКЕА называют багетом.
Особенно активно в Новосибирске в последнее время развиваются небольшие закусочные с ограниченным набором блюд. Сразу несколько проектов в этом году превратились в сети.