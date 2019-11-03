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Еда

Новосибирцы выстроились в очередь в обновлённое бистро ИКЕА

Закусочная стала больше, и в ней появились новые блюда

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За дешевыми хот-догами и мороженым выстроилась традиционная очередь

За дешевыми хот-догами и мороженым выстроилась традиционная очередь

В мебельном гипермаркете ИКЕА после реконструкции открылась закусочная, которую в этой компании называют «Бистро». Она стала больше, и в ней появились новые блюда.

Бистро расположено в зоне касс, на выходе из магазина. В отличие от «ресторана ИКЕА», где есть посадочные места и посуда, бистро работало навынос, предлагая весьма ограниченный набор простых закусок — хот-доги, пончики и мороженное. Как сообщили в пресс-службе ИКЕА, работать бистро начало в минувшую пятницу.

Теперь фрикадельки можно купить и навынос, один пакетик стоит 80 рублей.&nbsp;

Теперь фрикадельки можно купить и навынос, один пакетик стоит 80 рублей. 

Изначально бистро представляло собой одну стойку обслуживания, расположенную со стороны касс, затем к ней добавилась ещё одна — со стороны галереи. В новой версии площадь бистро увеличилась ещё больше, теперь оно занимает всё пространство, которое ранее служило одним из проходов, ведущих из магазина в галерею.

Увеличилось и количество блюд, которые предлагает бистро. Теперь здесь можно купить шведские фрикадельки из курятины — в бистро их продают в бумажных пакетиках. Среди других новинок — картофельные треугольники и обновленные горячие бутерброды, которые в ИКЕА называют багетом.

Особенно активно в Новосибирске в последнее время развиваются небольшие закусочные с ограниченным набором блюд. Сразу несколько проектов в этом году превратились в сети.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 11:13

Дикие люди... Позорники...

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 11:15

Молодцы какие, могут себе позволить! А большинству приходится весь день комменты строчить не выходя ни в какие кафе.

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 11:24

Стадо...