В студенческий городок НГТУ прилетела полярная сова — студенты заметили хищную птицу рядом с университетом.



— Сегодня днем на территории НГТУ студенты увидели и сняли на видео белую полярную сову. Сибирский Хогвартс? Или кто-то из ведьм с Хеллоуина забыл свою птицу? — написала читательница НГС Ольга и скинула фотографию хищной птицы.

Орнитологи рассказали, что совы и неясыти всё чаще покидают север и стремятся в города — они ищут себе пропитание, но часто получают травмы.

— Осенью грызунов становится меньше в природе, птицы вынуждены подходить всё ближе и ближе к городам, чтобы пропитаться. В городах есть голуби, другие птицы, крысы на помойках, поэтому совы часто залетают, особенно длиннохвостые неясыти. В последние годы полярные совы всё чаще залетают — голод гонит молодь из мест обитания. То, что полярная сова находится рядом с площадью Маркса — это редкое явление. Обычно они встречались на трассах, до города не долетали. Они не адаптированы для города, как и неясыти. Хотя неясыти уже знают, где они могут охотиться, где и что могут съесть, — объяснила координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.