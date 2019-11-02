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Вылитая Букля: в студгордок НГТУ прилетела сова — в городе птица ищет еду

Орнитологи рассказали что хищных птиц в город приводит голод

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Хищные птицы летят в город из-за нехватки еды

Хищные птицы летят в город из-за нехватки еды

В студенческий городок НГТУ прилетела полярная сова — студенты заметили хищную птицу рядом с университетом.

— Сегодня днем на территории НГТУ студенты увидели и сняли на видео белую полярную сову. Сибирский Хогвартс? Или кто-то из ведьм с Хеллоуина забыл свою птицу? — написала читательница НГС Ольга и скинула фотографию хищной птицы.

Орнитологи рассказали, что совы и неясыти всё чаще покидают север и стремятся в города — они ищут себе пропитание, но часто получают травмы.

— Осенью грызунов становится меньше в природе, птицы вынуждены подходить всё ближе и ближе к городам, чтобы пропитаться. В городах есть голуби, другие птицы, крысы на помойках, поэтому совы часто залетают, особенно длиннохвостые неясыти. В последние годы полярные совы всё чаще залетают — голод гонит молодь из мест обитания. То, что полярная сова находится рядом с площадью Маркса — это редкое явление. Обычно они встречались на трассах, до города не долетали. Они не адаптированы для города, как и неясыти. Хотя неясыти уже знают, где они могут охотиться, где и что могут съесть, — объяснила координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Пока сова отдыхает на дереве, ей не угрожает опасность — люди не смогут её поймать. Однако если сова врежется в стекло и осядет на землю, то ей потребуется реабилитация.

— Если сова осела, нужно взять какую-то ветошь, куртку, одеяло, осторожно набросить, пересадить в большую коробку и обратиться к нам в центр. После реабилитации мы их выпускаем подальше на север, отправляем в тундру, ближе к их местам обитания, — добавила Алиса Богомолова.

В октябре орлица Мин, за которой наблюдали новосибирские орнитологи, буквально разорила учёных: птица внезапно сменила маршрут своей зимовки и улетела в Иран — орлица высылала сообщений о своём местонахождении на 7 тысяч рублей ежедневно. Историю орлицы узнала буквально вся страна — люди перечислили учёным деньги, чтобы они продолжали наблюдения, а мобильный оператор списал долг

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КОММЕНТАРИИ (11)

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2 ноя 2019 в 18:27

"Орнитологи рассказали, что хищных птиц в город приводит голод". Ну кто бы мог подумать?! А я то всю жизнь наивно полагал, что хищных птиц и зверей тянут в города предновогодние распродажи, кранведческие музеи и концерты группы "Звери"...

.......
2 ноя 2019 в 18:25

Жаль что грифы- стервятники к нам не залетают.Пусть бы с голодухи пожрали всех бродячих кошек и собак.
Ну в самом деле уже сбились в большие стаи.Вчера вечером по Пролетарской стая где то из 15 собак пробегала.А выше того места, откуда они прибежали, шкура от кошака вся в крови лежала.Хорошо хоть не кисть пенсионерки, как было в одном городе.

Фото пользователя
2 ноя 2019 в 18:23

Красавица просто :)) Я в Красноярске такую видела ,прям близко .Очень красивая и самое интересное, что я близко подошла, а она как сидела так и сидит ))