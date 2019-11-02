В студенческий городок НГТУ прилетела полярная сова — студенты заметили хищную птицу рядом с университетом.
— Сегодня днем на территории НГТУ студенты увидели и сняли на видео белую полярную сову. Сибирский Хогвартс? Или кто-то из ведьм с Хеллоуина забыл свою птицу? — написала читательница НГС Ольга и скинула фотографию хищной птицы.
Орнитологи рассказали, что совы и неясыти всё чаще покидают север и стремятся в города — они ищут себе пропитание, но часто получают травмы.
— Осенью грызунов становится меньше в природе, птицы вынуждены подходить всё ближе и ближе к городам, чтобы пропитаться. В городах есть голуби, другие птицы, крысы на помойках, поэтому совы часто залетают, особенно длиннохвостые неясыти. В последние годы полярные совы всё чаще залетают — голод гонит молодь из мест обитания. То, что полярная сова находится рядом с площадью Маркса — это редкое явление. Обычно они встречались на трассах, до города не долетали. Они не адаптированы для города, как и неясыти. Хотя неясыти уже знают, где они могут охотиться, где и что могут съесть, — объяснила координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Пока сова отдыхает на дереве, ей не угрожает опасность — люди не смогут её поймать. Однако если сова врежется в стекло и осядет на землю, то ей потребуется реабилитация.
— Если сова осела, нужно взять какую-то ветошь, куртку, одеяло, осторожно набросить, пересадить в большую коробку и обратиться к нам в центр. После реабилитации мы их выпускаем подальше на север, отправляем в тундру, ближе к их местам обитания, — добавила Алиса Богомолова.
В октябре орлица Мин, за которой наблюдали новосибирские орнитологи, буквально разорила учёных: птица внезапно сменила маршрут своей зимовки и улетела в Иран — орлица высылала сообщений о своём местонахождении на 7 тысяч рублей ежедневно. Историю орлицы узнала буквально вся страна — люди перечислили учёным деньги, чтобы они продолжали наблюдения, а мобильный оператор списал долг.