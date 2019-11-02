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Грузовик задел легковушку на Бердском шоссе — пробка в сторону центра растянулась на 2 километра

Автомобили встали в огромную пробку в Первомайском районе

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Из-за ДТП сейчас сложно проехать в центр

Из-за ДТП сейчас сложно проехать в центр

Грузовик сети «Мария-РА» задел автомобиль Volvo недалеко от остановки «Таловая» в Первомайском районе — небольшое ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе протяжённостью около 2 километров. Движение в центр затруднено — автомобили стоят от Таловой до переулка Дементьева.

— Около остановки, сразу за мостом, машины стоят в среднем и правом рядах, — отмечают ДТП очевидцы на карте в «2ГИС».

Участок от Таловой до переулка Дементьева сейчас отмечен на картах бордовым&nbsp;

Участок от Таловой до переулка Дементьева сейчас отмечен на картах бордовым 

Утром 1 ноября на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска фура столкнулась с иномаркой — из-за ДТП заблокированными оказались трамвайные пути и собралась пробка.

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КОММЕНТАРИИ (7)

elka
2 ноя 2019 в 16:30

меня в подобном дтп #защеку задело..::((было больно!;(

Наблюдатель
2 ноя 2019 в 16:43

Что делал грузовик в левом ряду? И с какой скоростью он это делал, учитывая сложившуюся практику скоростного режима на этом участке в левом ряду? ДПС начнёт уже заниматься грузовиками в нашем городе - их скоростным режимом и соблюдением рядности?

Гость
2 ноя 2019 в 16:34

Вот и пускай там стоят до талого! Нефиг в город лезть.