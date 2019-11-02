Грузовик сети «Мария-РА» задел автомобиль Volvo недалеко от остановки «Таловая» в Первомайском районе — небольшое ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе протяжённостью около 2 километров. Движение в центр затруднено — автомобили стоят от Таловой до переулка Дементьева.

— Около остановки, сразу за мостом, машины стоят в среднем и правом рядах, — отмечают ДТП очевидцы на карте в «2ГИС».