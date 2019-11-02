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На Красном проспекте начали оборудовать платные парковки — будки оплаты закрывают водителям обзор

Водители уже жалуются, что им не видно одну из полос

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Из-за сооружений на выезде с парковки не видно целую полосу&nbsp;

Из-за сооружений на выезде с парковки не видно целую полосу 

На Красном проспекте начали обустраивать платные парковки. Один из водителей пожаловался в редакцию НГС, что сооружения на выезде с парковки загораживают обзор.

— Непонятно, как ГИБДД дала разрешение на их обустройство: будочки дежурного полностью перекрывают видимость ближайшей полосы движения при выезде, — сообщил читатель НГС.

В октябре власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место. Журналист НГС изучил прилегающие к Красному проспекту улицы и нашёл места, где останутся бесплатные парковки.

За последние несколько лет в центре города заработали несколько платных парковок. На них можно постараться уложиться в бесплатный лимит, так как первые полчаса-час машина стоит бесплатно. Корреспонденты протестировали пять муниципальных городских парковок, которые открылись за последние два года. О том, почему такие парковки пустуют и какие есть проблемы в системе оплаты, читайте в материале НГС

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Платные парковкиКрасный проспект

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КОММЕНТАРИИ (4)

дилори
2 ноя 2019 в 16:16

"Водители уже жалуются, что им не видно одну из полос"

- ну попривыкнут, не переделывать же. Новотараканцам не привыкать привыкать. Простолюдин не скотина же.

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2 ноя 2019 в 16:16

Отлично давно пора... А то автоведроводители совсем расслабились...

2 ноя 2019 в 16:15

Раскошеливайтесь, буржуи! Вы же за всё платное.😁