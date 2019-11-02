На Красном проспекте начали обустраивать платные парковки. Один из водителей пожаловался в редакцию НГС, что сооружения на выезде с парковки загораживают обзор.
— Непонятно, как ГИБДД дала разрешение на их обустройство: будочки дежурного полностью перекрывают видимость ближайшей полосы движения при выезде, — сообщил читатель НГС.
В октябре власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место. Журналист НГС изучил прилегающие к Красному проспекту улицы и нашёл места, где останутся бесплатные парковки.
За последние несколько лет в центре города заработали несколько платных парковок. На них можно постараться уложиться в бесплатный лимит, так как первые полчаса-час машина стоит бесплатно. Корреспонденты протестировали пять муниципальных городских парковок, которые открылись за последние два года. О том, почему такие парковки пустуют и какие есть проблемы в системе оплаты, читайте в материале НГС.