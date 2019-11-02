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Новосибирск получил метку «неблагополучный» в рейтинге комфортных городов-миллионников

Уфа и Красноярск обошли Новосибирск по комфорту для проживания

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Новосибирск занял лишь 10-е место в рейтинге комфортных городов-миллионников

Новосибирск занял лишь 10-е место в рейтинге комфортных городов-миллионников

Минстрой России совместно с Дом.рф и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Среди крупнейших городов Новосибирск занял лишь 10-ю строчку рейтинга — Самара, Уфа, Казань, Красноярск и другие оказались лучше.

В каждом городе исследователи анализировали жилье, уличную, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, озелененные и водные пространства, а также общегородские пространства. Новосибирск набрал даже меньше половины из 360 баллов — всего 161 балл.

Самым комфортным городом стала Москва — эксперты оценили комфорт столицы на 276 баллов, следом идёт Санкт-Петербург с результатом 238 баллов. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — он набрал 191 балл.

Считаете ли вы Новосибирск комфортным городом для проживания?

    Несмотря на невысокие оценки экспертов, многие жители России хотели бы переехать в Новосибирск — чаще хотят переехать только в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    2 ноя 2019 в 13:45

    Ну да..... город не очень. Я через пару лет уеду. Мне в этом плане совсем просто. Меняю города, как перчатки.

    2 ноя 2019 в 13:43

    Жаль, очень жаль, но и ожидаемо. Действительно Новосибирск город не для людей, а для городских чиновников

    Ван ГОГ
    2 ноя 2019 в 13:42

    Кто бы сомневался, мы только название носим столицы Сибири - ни по каким параметрам мы ей уже давно не являемся. Город за последние 5 лет стал очень провинциальным...Не повезло нам с мэром