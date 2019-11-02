Новосибирск получил метку «неблагополучный» в рейтинге комфортных городов-миллионников

Новосибирск занял лишь 10-е место в рейтинге комфортных городов-миллионников

Минстрой России совместно с Дом.рф и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Среди крупнейших городов Новосибирск занял лишь 10-ю строчку рейтинга — Самара, Уфа, Казань, Красноярск и другие оказались лучше.



В каждом городе исследователи анализировали жилье, уличную, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, озелененные и водные пространства, а также общегородские пространства. Новосибирск набрал даже меньше половины из 360 баллов — всего 161 балл.



Самым комфортным городом стала Москва — эксперты оценили комфорт столицы на 276 баллов, следом идёт Санкт-Петербург с результатом 238 баллов. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — он набрал 191 балл.