Новосибирск получил метку «неблагополучный» в рейтинге комфортных городов-миллионников

Минстрой России совместно с Дом.рф и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Среди крупнейших городов Новосибирск занял лишь 10-ю строчку рейтинга — Самара, Уфа, Казань, Красноярск и другие оказались лучше.
В каждом городе исследователи анализировали жилье, уличную, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, озелененные и водные пространства, а также общегородские пространства. Новосибирск набрал даже меньше половины из 360 баллов — всего 161 балл.
Самым комфортным городом стала Москва — эксперты оценили комфорт столицы на 276 баллов, следом идёт Санкт-Петербург с результатом 238 баллов. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — он набрал 191 балл.
Считаете ли вы Новосибирск комфортным городом для проживания?
Несмотря на невысокие оценки экспертов, многие жители России хотели бы переехать в Новосибирск — чаще хотят переехать только в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар.